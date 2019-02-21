台北市防災演習將模擬7級強震 日、澳、馬跨國支援

2019-02-21 20:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市政府為強化南港車站遭遇突發事故的緊急應變能力，將於3月7日下午2時，在南港車站及其周邊舉辦大型災害防救實兵演習（全民防衛動員暨災害防救-民安5號演習）。演習除市府總動員，也結合國軍部隊參演，更啟動國際支援機制，有日本東京、澳州及馬來西亞國際搜救隊到場支援。

台北市消防局指出，南港區近年隨著高鐵站通車、國家生技研究園區營運、國家會展中心及流行音樂中心等重大建設陸續規劃建設而快速發展，成為北市東區門戶計畫中重要一環，其中南港車站更為重要交通樞紐。

此次演習參考106年國家災害防救科技中心（NCDR）模擬山腳斷層南段發生錯動，發生規模6.6強震，大台北地區搖晃劇烈，北市震度最高達7級，傳出嚴重災情。並假定南港車站過站列車因強震剎車不及撞擊站內，造成重大交通事故，並導致站體結構倒塌；強震後建築物倒塌及發生火災、實驗室有毒化學物品洩漏，造成重大人命傷亡等各種情境，考驗政府指揮調度、動員及應變能力。

本次演習特別的是，邀請獲聯合國認證之日本東京、澳洲、馬來西亞搜救隊參演，其中澳洲與馬來西亞搜救隊更是首次合作，具體提升國際交流促進國際外交；另國軍部隊一直以來是災害防救的重要力量，今年國軍更特別動員後備軍人組織支援演練。

為切合實境，演習過程亦結合災防告警訊息（CBS）發布，3月7日下午演習期間，南港車站周邊區域民眾的手機將會收到測試警訊，屆時請民眾不要驚慌。

除3月7號於南港車站的實兵演練之外，台北市政府也規劃其他10場次的演練，包含地震、水災、坡地災害、淨水廠應變、藍色水路搶救、水庫潰損及防溺演練等，盼透過各類演習過程，精進北市各種災害的應變能力。

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