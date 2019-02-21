穩鵬號疑淪兇黨 被救漁工：需武裝救援

2019-02-21 13:36

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東東港籍漁船「穩鵬號」昨天凌晨於印度洋公海發生至少1死的海上喋血案件，友船「鴻福88號」已在旁伺機救援，且還再救起1名外籍船員，但研判「穩」號上已淪為兇黨，現況恐「非武裝人員無法救援」。

該起海上喋血事件最初為菲律賓船員彼此間發生口角，後一名漁工憤而行兇，由於該漁工曾是船長休息時的代理人，屬領班級人物，在逞兇後更是震懾少數漁工結朋成兇黨並擔任匪首。

據落海被「鴻」號救起的菲籍漁工轉述，據悉有10人（包括3名台籍船長陳振茂、輪機長高信光及漁業觀察員楊文斌）被集中在船艙內拘禁，由兇黨爪牙持棍棒看守。

兇黨在「鴻」號靠近時，不只揮舞棍棒，甚至還傳出丟擲石頭攻擊，所幸昨天晚間傳出「鴻」號再救起1名外籍漁工的消息，現所知共搶起5人均安。且另艘友船「上豐3號」也到達事發地點，與最早到達的外籍商船STAHLA，正搜救是否有其它落海船員。

綜合船長家屬說法，昨天船長雖先反鎖駕駛艙，但兇黨暴力破窗，再以人數並持械威逼，並逐一進擊輪機長室及觀察員等，並集中拘禁船長陳振茂、輪機長高信光及漁業觀察員楊文斌及其它不願配合的外籍船員，不排除已成為談判籌碼的可能性。

「穩」船上的兇黨情緒仍不穩定，且很可能為躲避法律制裁挺而走險再行險招，令東、琉漁業界都非常關心且擔心，我外交部及國搜中心已請鄰近的英屬查哥斯群島公務船前往救援，我國海巡8號則是約中午時已從高雄前鎮港出港前往救援。

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