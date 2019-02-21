穩鵬號再救起一人 漁業署：船上尚有10人

2019-02-21 10:36

〔記者簡惠茹／台北報導〕東港籍漁船「穩鵬號」上昨天凌晨疑似兩派人馬衝突，菲律賓船員持刀砍殺船員，並要求其他船員跳海，船長、輪機長和觀察員3人被拘禁機艙無法與外界聯繫，昨天白天已有4名落海菲籍船員被救起，晚間另一艘台灣漁船由於有探照燈，再救起一名印尼漁工，目前船上包含3名台灣人共有10人，搜救行動持續進行中。

林國平今早表示，原本船長轉述是船上兩人起衝突，根據救起的船員轉述整理後，疑似是一名菲律賓漁工突然精神狀況有問題，持刀攻擊其他船員，造成一人死亡，其他4名菲律賓船員前往溝通，但是被他威嚇，嚇到跳海，目前船上包含3名台灣人共有10人。

漁業署副署長林國平表示，昨天凌晨接獲訊息，以衛星電話與船長連繫後了解穩鵬號船上狀況，監控中心接到訊息後了解，穩鵬號昨天凌晨1點44分，菲律賓船員之間發生衝突、互相打鬥，位置在印度洋島國模里西斯路易士港東北方1540海浬的公海上。

林國平指出，「穩鵬號」漁船是前往印度洋海域作業的鮪釣船，船全長37.5公尺、船噸位255噸，船上共有24人，包含船長陳振茂、輪機長高信光，和1名台籍觀察員楊文斌等3人，還有菲律賓籍10人和印尼籍船員11人，漁業署接到訊息後，請待在船長室的陳振茂協助穩定船上狀況，並聯繫附近船隻提供救援，漁業署也從外交系統通知國家搜救中心和鄰近國家提供協助。

林國平說，原本凌晨到白天還能跟船長通話，但是下午1點澳洲船隻「Stahla」接觸到穩鵬號後，船長、輪機長和觀察員就被帶到機艙拘禁，菲律賓船員不准船長再跟外界聯繫，其中一人持鐵棒揮棒挑釁嚇阻船隻靠近，造成下午台灣船隻「鴻福88號」難以接近。

澳洲船隻先在鵬穩號周圍救起落海的4名菲律賓船員，4人意識清楚，沒有生命危險，晚間又有一艘台灣漁船協助救援，以探照燈再救起1名印尼漁工。

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