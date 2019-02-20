穩鵬號海上喋血案 3台灣人遭拘禁機艙 15船員落海救起4人

2019-02-20 19:48

〔記者簡惠茹／台北報導〕東港籍漁船「穩鵬號」今天（20日）凌晨發生海上喋血案。海巡署調查指出，有2名菲籍船員爆發口角，其中1人持刀砍殺對方，還將其他菲籍、越南籍船員約15人趕下海。漁業署副署長林國平表示，截至今晚為止，落海的15名船員已救回4人，船長、輪機長與觀察員等3名台灣人則仍被拘禁在機艙內。

「穩鵬號」是255噸、ct6級的大型鮪釣漁船，船上共有24人，除了船長陳振茂、輪機長高信光和觀察員楊文斌等3名台灣人，另有菲律賓籍漁工10人、印尼籍11人，本月初離開模里西斯路易士漁港到印度洋作業，今天驚傳在路易士港東北方1540浬發生海上喋血。

據國家搜救指揮中心表示，外籍商船「STAHLA」已在今天下午1點45分抵達「穩鵬號」附近搜救，我國籍「鴻福88號」漁船則已在下午3點左右抵達現場協助救援，目前已救起落海的4名菲律賓籍船員人，尚有11人待救。

漁業署說，據救起的外籍船員轉述，可能有10多名人員落海，至於「穩鵬號」漁船上我國籍船長、輪機長及觀察員等人員則被拘禁於機艙，「穩鵬號」上並有1名外籍船員持鐵棍棒挑釁，不讓「鴻福88號」漁船靠近。

漁業署指出，已聯繫國家搜救指揮中心及外交部等單位洽請相關國家有關當局救援，營救「穩鵬號」船員。

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