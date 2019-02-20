東港「穩鵬號」菲籍漁工械鬥1死1傷 我官員也在船上...

2019-02-20 13:00

漁業署官員楊文斌擔任觀察員

［記者陳彥廷、簡惠茹／綜合報導］屏東東港籍的漁船「穩鵬號」今天凌晨驚傳菲籍漁工發生械鬥，目前據傳1名船員死亡、1名船員重傷，由於船上還有我國漁業署官員楊文斌在船上擔任觀察員，狀況令人擔憂。

觀察員負責船上漁撈行為和魚種紀錄

漁業署副署長林國平指出，穩鵬號船上共有24人，其中台籍3人分別是船長、輪機長和觀察員楊文斌，依照國際規範需有觀察員負責船上漁撈行為和魚種紀錄，目前還在持續了解船上人員狀況。

爆發持刀械鬥 1人疑似已死亡、1人重傷

穩船為重達255噸、ct6級的大型鮪釣漁船，「穩」船本月初離開模里西斯路易士漁港前往印度洋作業，不過在台灣時間的今天凌晨2點左右，船上卻爆發持刀械鬥，目前所知共1人倒地疑似已死亡、1人重傷。

輪機長高信光及觀察員楊文斌狀況不明朗

「穩」船上共有24人，其中台籍船長及大俥及觀察員各1名，其餘菲律賓籍10人、印尼籍11人，除小琉球籍的船長陳振茂確知平安，輪機長高信光及觀察員楊文斌狀況都不明朗，漁業署及外交部只能請鄰近的模里西斯官方單位和我國友船馳援狀況。

據悉，該名持刀船員，今天凌晨與同國籍夥伴發生口角，一言不合憤持刀械鬥，該名漁工多處中刀，肚破腸流，倒地後血流不止，疑似當場就死亡。

行兇漁工還拿刀喝令所有船員跳海

可怕景象在封閉的船上空間更顯惡劣，其他在場目擊者猶如驚弓之鳥倉惶逃避，據傳，該名行兇的漁工在把疑似死亡的漁工丟下海後，竟還拿刀喝令要所有船員跳海，凌晨海溫極低，令人擔憂會釀成更大傷亡。

據了解，船長陳振茂目前反鎖在駕駛艙內，尚可與船主、漁業署等聯繫，目前我國外交部及國搜中心已通知臨近的國家單位前往救援，並請附近友船「鴻福88號」、「上豐3號」前往進行人道救援。

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