穩鵬號喋血案 特勤人員武裝出發救援 航程要13天

2019-02-21 11:01

［記者謝武雄／桃園報導］台籍遠洋漁船「穩鵬號」昨天凌晨發生菲律賓籍船員持刀砍殺漁工案，造成1名船員死亡，海巡署北部分署偵防分署特勤隊員一早就全副武裝從桃園基地出發，搭乘特勤車南下高雄，預計中午就可以到達高雄，待「巡護八號」整補完成後，隨即可搭艦出海救人，由於事發地點距台灣約有3756浬航程，艦船前往需13天。

海巡署表示，海巡署與漁業署、外交部及國搜中心保持密切聯繫，已完全掌握「穩鵬號」即時動態，報請屏東地檢署指揮偵辦；另「巡護八號」刻正積極整補及調集特勤、偵查能量，整補完成後，即刻啟航前往偵查及協助處理；特勤隊員包含2員偵查員及1位鑑識人員，合計7人南下攜帶各式長短槍枝、攻堅戰鬥裝備出發，必要時將登船救人，甚至不排除開槍格斃瘋狂漁工，海巡署方已下達救人優先最高指令。

海巡署於20日凌晨接獲漁業署通報：「東港籍穩鵬號漁船於模里西斯路易士港東北方1540浬發生菲律賓籍船員持刀械鬥案，其中1名船員疑似死亡、1名船員重傷，並將多名船員趕下海，確切落海人數不明」，在附近作業「鴻福88」漁船趕抵現場，已救起4人，刻正持續救援中。

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