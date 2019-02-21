「觀宏專案」越南團已94人被逮 尚有54人在逃

2019-02-21 09:39

〔記者劉慶侯／台北報導〕去年底發生「觀宏專案」越南旅客大規模脫團事件，在移民署與警政署跨機關合作下，截至今日為止，脫團旅客148人中已查獲逮捕94人（男59人 ，女35人），目前尚有54人（男39人、女15人）在逃。

移民署長的邱豐光表示，為擴大追查成果，移民署除與警政署跨機關合作外，更在外交部協助下，與駐越南台北經濟文化辦事處及越南駐台辦事處合作，呼籲越南脫團客儘速到案。

移民署表示，移民署日前已提供檢舉獎金，民眾如發現可疑外來人口，經查證屬實，確為去年底觀宏專案越南脫團旅客，將每件核予新台幣4000元檢舉獎金。

移民署並再次提醒一般民眾，不論是否有給付薪資，只要有非法容留外國人從事工作的事實，即觸犯就業服務法相關規範，處15萬元以上75萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。

移民署檢舉專線電話：北區事務大隊02-29611356、中區事務大隊04-24725102、南區事務大隊0988-955971、國境事務大隊0933-090291，提供協助或報案使用。

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