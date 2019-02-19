大叔誘拐少女離家 被堵還開槍打傷小情人哥哥

2019-02-19 21:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕41歲的中年大叔葉志昌，2017與當時年僅16歲林姓少女「父女戀」，林女的父親兄長極力阻撓，葉男遂將林女誘拐離家，開車四處遊玩，林父與哥哥、林女的姜姓前男友，在南投縣埔里鎮找到他們，林兄與姜男想開車門未果，遂持棍子擊破車窗，把林女拉下車，葉男竟持槍射擊林兄，擊中大腿股動脈，警方逮捕葉男並查獲毒品與槍彈，葉男律師辯稱「正當防衛」，檢察官依殺人未遂罪起訴，法院卻認為葉男僅構成重傷害未遂與違反槍砲等罪，判處6年徒刑併科10萬元罰金。

判決書指出，葉男是年逾40歲的中年大叔，2017年認識年僅16歲林女與15歲的陳女，他與林女交往，兩人宛如「父女戀」，女方父兄極力反對，葉男遂於2017年8月29日上午誘拐林女離家，載著林女與陳女到處遊玩，林父透過路口監視器，得知女兒搭乘葉男汽車離家，又透過林女的手機定位，翌日（30日）中午，發現他們在埔里鎮隆生路。

林父會同林兄、林女的前男友姜男，用汽車堵住葉男的車，林兄與姜男持棍棒下車，想打開車門帶走2女未果，遂持棍棒敲破葉男汽車玻璃，再把2女拉下車，葉男心生不滿，竟持槍朝林兄射擊1槍，擊中林兄右腿股動脈，緊急送至中國醫藥大學附設醫院挽回一命，葉男趁亂驅車逃逸，員警於案發翌日（31日）逮捕他，查扣毒品與手槍1把，子彈5發，南投地檢署依殺人未遂、槍砲等罪起訴。

南投地院審理時，葉男辯稱無殺人或重傷害犯意，宣稱林兄等人持棍敲破車窗，他氣憤而開槍想教訓對方，葉男的律師則辯護說，葉男是「正當防衛」，法官認為，2女被拉下車後，林兄等3人沒有進一步的動作，距離葉男有一段距離，雙方亦無對話爭執，「正當防衛」之說不足採信，不過，葉男射擊林兄下半身，沒有射擊頭部或上半身要害，顯示葉男只想教訓對方，沒有殺人的犯意，僅構成重傷害未遂罪，再加上非法持有槍彈罪，共判刑6年併科10萬元罰金。

葉男與檢察官都不服，雙雙上訴二審，葉男仍辯稱是正當防衛，檢方則聲明葉男應以殺人未遂論罪，不過，台中高分院見解與一審相同，駁回雙方上訴，可再上訴三審。

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