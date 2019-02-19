好友海產店飲酒尋歡竟上演全武行 快打警力壓制帶回

2019-02-19 09:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕三五好友今凌晨一起在高市海產店飲酒宵夜，謝姓男子與同桌林姓友人酒後一言不合，引發衝突，同桌酒客吳男、林男2人上前勸阻，反遭波及發生拉扯，過程中造成林男膝蓋擦傷、謝男嘴唇擦傷，吳男的臉部也擦傷，警方快打部隊迅速到場控制、帶走，有人不滿被警強制帶走，酒言酒語叫警「小朋友」，立刻遭警回嗆：「誰是你小朋友」！

新興分局今指出，中山所於凌晨獲報，八德、自立路口某海產店前有打架案件，啟動快打機制派遣優勢警力趕抵現場，將現場人員架開，並將滋事者全帶回派出所實施管束防止危害發生。

警方將現場人等帶返所了解，現場酒客林男（37歲）、吳男（40歲）、林男（48歲）及謝男（45歲）都是朋友關係，一同前往該海產店餐敘飲酒，惟謝男現場因飲酒過量導致言行不受控制，因與林男一言不合引發肢體衝突，同桌酒客吳男及另一名林男欲前往制止，卻因遭受波及而在場相互發生拉扯，過程中導致3人擦傷，警方到場後立即將現場人員架開，對4人施管束，並帶返所釐清案情。

4人於派出所內酒醒後，表示因飲酒過量才會導致口角衝突，由於皆為朋友關係，決定都不提出刑事告訴，亦不願前往驗傷，因4人於現場發生肢體衝突事實明確，警方於調查後便依違反社會秩序維護法裁罰。

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