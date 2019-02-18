20歲女大生拉拉山追櫻 新手上路撞山壁慘翻車

2019-02-18 15:30

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市平鎮區的20歲黃姓女大生，17日獨自駕駛自小客車前往復興區拉拉山欣賞櫻花美景，於下午4時40分回程時行經台7線23.8公里處，因路況不熟，於經過彎道疑似方向盤操作不熟造成翻車，黃女當場嚇得「花」容失色，大溪警分局羅浮派出所獲報派員前往處理，所幸黃女僅是手臂拉傷，其他無明顯外傷。

警方指出，警員金自軒到達現場後見自小客車整個翻覆四輪朝天，黃女則表情恐慌先爬出車外，金員先安撫黃女情緒，並檢視傷勢，所幸黃女僅手臂拉傷，其他無明顯外傷，但適逢假日，拖吊業者多數休息，警方還拜託拖吊業者遠從大溪至現場處理，於晚上6時30分將翻覆車輛拖回。

大溪警分局表示，黃女剛考取駕照，剛學會開車，昨趁假日中午，獨自一人慕名開車前往復興區拉拉山欣賞櫻花，於回程時疑似因警張造成方向盤操作不熟，撞上山壁後造成翻車，身體沒有造成大礙，也算是不幸中的大幸；事後，黃女的父母也上山關心，再三道謝警方的相助後方才離去。

對此，大溪警方呼籲新手駕駛車輛上路務必專心駕駛，山區道路彎道多、坡度起伏較大，不宜車速過快，請遵守交通規則，以維行車安全。

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