小貨車國道翻覆 載運乳牛被壓車底大難不死

2019-02-18 14:17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕一輛載運乳牛的小貨車今天中午在國道3號新竹縣寶山路段，疑遭後方休旅車追撞翻覆，貨車駕駛被拋出車外受傷送醫，車上載的乳牛則被壓在翻覆的小貨車下方，救援人員一度以為牠已經死了，沒想到牠被載離現場後又發出聲音，頑強的生命力讓救援人員嘖嘖稱奇。

警方調查，今天中午約11點在國道3號93.3K也就是新竹縣寶山鄉附近路段，發生疑似休旅車追撞小貨車的事故，遭撞小貨車先撞上路旁護欄後翻覆，原本車上載運的一頭乳牛被壓在車底，救援人員到場時牠已無動靜。

救援人員說，原本以為乳牛已經死了，把牠跟翻覆小貨車都拖吊離開現場後，卻發現牠又出發聲音而且站了起來，大家對這隻牛「死而復生」覺得相當離奇，趕緊通知飼主將牠帶回，飼主到場後檢視乳牛只有頭部和四肢輕傷，他懷疑這頭牛在事故現場可能是因為嚇呆了，所以才沒有反應。

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