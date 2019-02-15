運將遭追撞疑警處理不當 揚言新北市府自焚

2019-02-15 15:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕孫姓計程車司機過年前在新北市板橋遭機車從後追撞，疑不滿警方處理程序，認為偏袒對方，14日凌晨撥打新北市1999，揚言到市政府前自焚抗議，掛電話後他隨即失聯，新北市警方緊急協尋，晚間找到司機，經勸打消自焚念頭，海山警分局督察室說明警員到場依法處理，沒有違失，因雙方對賠償金額存有落差，除持續關切將轉介調解會處理。

53歲孫姓男子在新北開計程車維生，過年前1日晚間開計程車途經板橋區中正路板橋國中旁路段，遭林姓男子騎機車從後追撞，孫男認為警方到場後，偏袒對方，認為對方雖允諾賠償，但金額卻都談不攏，質疑警方處理瑕疵，當場向處理警員抗議，陸續向海山分局督察組申訴，警方內部調查沒有疏失，孫男心生不滿，昨晨近3時從基隆住處打電話到新北市政府1999抗議，揚言到市政府前自焚後失聯。

警方獲報展開調查協尋，為防孫男真衝到市政府前自焚，加強市政府周遭維安，直到14日6時許，警方在板橋區新站路發現孫男，盤查沒發現任何危險物品，孫男關懷約制後離去，不滿的孫男自行找電子媒體投訴。

警方說，孫男駕駛計程車在板橋區中正路停等紅燈時，遭後方機車追撞，雙方酒測值均為0，林姓機車騎士願賠償，因孫男開價10萬、林男僅願負擔8000元，雙方對賠償金額沒達成共識，目前將轉介調解，化解孫男不滿。

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