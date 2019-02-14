盜砍165公斤珍貴木材 山老鼠瞎掰：山裡撿的

2019-02-14 22:12

〔記者徐聖倫／新北報導〕真會掰！43歲男子盧世彬有多起毒品前科，欠錢買毒竟當起山老鼠盜採林木，在新北市三峽山區出沒，新北市刑警大隊偵四隊掌握情資，將盧男等共5人逮捕歸案，查扣165公斤的珍貴樹材。盧男在警訊時竟稱，這些木頭是「撿到的」，警方氣炸直呼，「去哪裡檢165公斤木頭，你這麼會撿？我都撿不到！」

盧男本業是木工，對木頭有研究，深知肖楠木、櫸木、檜木等木材都是珍品，深受毒害的他常常犯癮，因此夥同好友陳男等人自備工具上山盜木。警方接獲線報追查，發現盧男的山老鼠集團在三峽有木里出沒，今天上午據報埋伏，果然將盧、陳等5人逮捕歸案。

警方查扣165公斤珍貴木材，市價超過百萬，若雕刻成藝術品，價格更是不斐，比如約有百年才能生成的肖楠，經雕琢或製成佛珠，可能飆破數百萬元。警方說，盧男等人夜間上山將木頭切割成塊後，裝在大型背架式背包運送下山，這個集團盜木恐有一年的時間。

警方調查，盧男等5人全部都有毒品前科，還都用施用最貴的海洛因，盧男原本辯稱這些木頭是撿來的，但他自知掰不下去，才承認是吸毒吸到身無分文，才會盜木變現。訊後，警方依竊盜罪嫌將盧男、陳男等5人，依違反森林法罪嫌移送法辦。警方也呼籲，盜木會嚴重影響水土保持及環境生態，造成山地土石崩坍，民眾若得知相關情事，務必向警方通報。

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