日菲啟動EEZ談判 中國「執法」吃台灣豆腐

日本首相高市早苗（右）上月與菲律賓總統小馬可仕（左）發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。（歐新社檔案照）

日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟區（EEZ）談判後，中國交通運輸部片面宣告將展開「海上交通專項執法行動」。對此，成大政治系教授、國策研究院執行長王宏仁認為，中國此舉是對日菲談判的回應。台灣應與日本、菲律賓靠既有雙邊海巡合作或其他機制，確保我國權益在日菲談判過程中不受侵犯。

台應靠日菲既有合作 確保權益

涉外官員日前說明，日本與菲律賓談判主要是在處理彼此重疊海域問題，談判過程及結果不影響我國與日本簽署的「台日漁業協議」及與菲律賓簽署的「台菲漁業執法合作協定」等既有機制。政府全程掌握進展，並透過既有管道與日本及菲律賓保持溝通，確認日菲談判過程及結果。

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台灣大學政治系副教授郭銘傑透過臉書指出，今年香格里拉對話結束後，東亞安全局勢出現新變化，日本、菲律賓與中國圍繞台灣東部海域、東海與南海的互動，使區域海洋秩序進入新的調整階段。專屬經濟區及中國礁層海洋邊界談判的啟動，對日菲兩國而言，這是深化雙邊關係、強化海洋治理與提升區域穩定性的安排。

郭銘傑認為，這場變化的核心並非單純軍事對抗，而是區域治理秩序在美國要求東亞盟邦分擔更多責任的調整。日本與菲律賓希望透過國際法、海洋劃界與雙邊軍事安全合作來蛻變成穩定東亞海上秩序的中等強權；中國則透過單邊外交聲明、海警執法與海上巡航主張自身延展到太平洋的主權與海洋權益。使用的工具雖不同，但雙方都在嘗試影響未來東亞海洋秩序的規則與實踐。

王宏仁受訪表示，日菲進行談判是為了制度性回應中國威脅，不讓中國海警或海軍擴張影響力。此外，美國印太安全戰略目前慢慢回歸至強調「第一島鏈」，美國希望印太國家先談成共識後，再與美國合作，能夠更有力地拒止中國威脅，鞏固第一島鏈。

針對中國海警船昨日赴台灣東部海域「執法」。王宏仁認為，此舉絕對是直接對日菲談判的回應，中方認為海權主張會影響中國主權，並藉此吃台灣豆腐，代替台灣做主權聲張。另一方面，中國也會憂心，日菲合作成型後，萬一台灣也加入，可能進一步影響中國。

王宏仁強調，從國際法角度，中國不能代表台灣，當然日本、菲律賓也無法代表台灣。無論日菲現在達成什麼協議，都無法去消滅台灣原先對海洋權益、專屬經濟海域的主張。即便台灣未參與討論過程，我國在國際法上的權利也不會受損。

不過，王宏仁認為，日菲進行專屬經濟海域劃界談判，我國未參與，可能有政治上的影響，談判過程若有損及我方利益之處，我方還是必須知道內容，並透過台日、台菲既有溝通管道表達我方主張。他指出，台灣不能不說話，還是要透過官方管道提出主張，顯示台灣仍有自己的意見，沒有被默認。

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