《永和老人會同場拉票》蘇巧慧：恢復社團補助 李四川︰有信心勝選

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川都出席永和區老人會活動，與現場民眾大合照。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川，昨天同場出席永和區老人會桌球比賽，並分別到福和橋下市場掃街拜票。蘇巧慧表示，她參選七百天以來，每天都努力把握時間，有時候一天可以跑到新北十區；李四川說，選舉本來就是各拉各的支持者，由支持者選擇人選，他有信心勝選。

蘇巧慧表示，她到新北市各個地方和鄉親見面，最感謝的是「新北隊」成員一起來，例如永和區有市議員許昭興、市議員參選人羅文崇，大家希望把每區特色展現出來。

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蘇巧慧強調，社團是社會非常重要的一環，需要大力補助，如果她有機會成為新北市長，要讓社團補助款重新恢復，讓大家更好運作，尤其是長輩的老人會人數越來越多，更要給予幫忙。

李四川指出，雙北市府積極推進捷運中和光復線，他當選後會與台北市長蔣萬安合作，南環段、北環段捷運建設要加速推進。

李四川昨也出席汐止金山萬里地區基層幹部座談會。他說，投入選舉以來遭受對手抹黑攻擊，但有大家的支持作為後盾，讓他毫無畏懼，當選後將推動串聯汐止地區的捷運建設，完善交通路網。

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