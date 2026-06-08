中國宣稱在台灣東部海域執法 陸委會：無端生事 我絕不接受

中國公務船闖我東部海域，海巡署淡水艦等5艦，監控中國海巡船。 （記者姚岳宏翻攝）

中國海警連日於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，更派出超大型海巡船、測量船，最大達到萬噸級，宣稱全面履行中國海上行政執法管轄權。陸委會強調，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，「我方絕不接受」。

陸委會並強調，海巡署已密集監控，並以實際行動堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全，請國人放心。

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強調我領海及經濟海域 不容侵犯

根據新華社報導，本月六日，中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局展開台灣東部海域「海上交通專項執法行動」，全面履行中國海上行政執法管轄權。

中共宣稱，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動中國台灣島以東「海域劃界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。台灣東部海域「海上交通專項執法行動」，增強深遠海巡航執法和重點水域交通管控能力，保障海上交通安全，維護國家權益。

中國微信公眾號「海洋裝備與公務船資訊」發布消息指出，中方此次巡航編隊由福建海事局五千噸級大型巡航救助船「海巡〇六」船、廣東海事局一萬噸級大型巡航救助船「海巡〇九」船、東海航海保障中心深遠海大型專業海道測量船「海巡〇八」船和東海救助局八〇〇〇KW大型專用救助船「東海救一一三」船組成，六日從福建廈門啟航，七日抵達台灣東部海域。

海巡署密集監控 用行動捍衛主權

該公眾號稱，六月一日中國海警局派出由五千噸級中國海警二五〇二「岱山」艦和三千噸級中國海警二三〇四「白塔」艦組成的海警艦艇編隊，已在台灣島以東海域的中國專屬經濟區內依法開展「執法巡查」多日。截至六日晚間廿二時許，中國海警「岱山」艦艇編隊，仍繼續在台灣東部綠島以東約六十四海里處以約二節的航速漂航巡查。

對此，陸委會指出，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，我方絕不接受。

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