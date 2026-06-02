無懼王毅施壓》韋德齊：台捷民主國家 不聽命他人

捷克參議院議長韋德齊（左五）睽違六年再度率團訪問台灣，昨日拜會立法院，立法院長韓國瑜（右四）、副院長江啟臣（右三）及朝野黨團代表迎接合影。（記者羅沛德攝）

睽違六年再度訪台 拜會立法院 邀韓國瑜訪問捷克

捷克參議院議長韋德齊睽違六年昨再度率團訪問台灣，引發中共不滿，中國外交部長王毅更對此施壓，強調台灣問題為「中國內政」，要求恪守一個中國原則。韋德齊昨受訪時直言，「北京等推動一個中國原則的國家不喜歡，但我們不是一定要遵守。」台灣、捷克都是自由民主的國家，不需要聽別人的命令，來決定要跟誰交朋友。

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嗆北京一中原則「不是一定要遵守」

韋德齊昨赴我國立法院拜會，院長韓國瑜、副院長江啟臣及「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長萬美玲、民進黨立委范雲、民眾黨立委陳清龍、立院秘書長周萬來、外交部吳志中政務次長出席接待。

韋德齊會後受訪時指出，他於訪台前曾在捷克參議院全體大會上詢問是否支持他訪台、繼續發展與台灣立法院合作，有八成出席的參議員表示願意。他強調，台灣與捷克都是自由民主的國家，而自由民主國家並不需要聽別人的命令，來決定要跟誰交朋友或不交朋友，「台灣應該要當捷克的朋友，捷克一定要當台灣的朋友！」

針對中國推行「一中原則」，韋德齊表示，在國會外交的框架內，捷克參議院與台灣立法院展開合作是完全可以接受、執行的。捷克參議院議長拜訪台灣立法院長也是完全、完全沒有問題。

韋德齊直言：「有一些國家推動一個中國原則，但我們不是一定要遵守。」而他也在稍早的會晤中邀請韓國瑜來訪問捷克。

韓國瑜：中華民國會繼續堅強下去

韓國瑜則表示，他要向韋德齊與捷克議員們致上歉意，「造成大家外交上困擾，我們非常不好意思」。他也提及，中華民國在國際處境非常困難，中華民國創建於一九一一年，已在世界上堅強存在一一五年，會繼續堅強下去，中華民國在憲法奠基下，有自己預定要做的國家目標。

韓國瑜也喊話，世界各地、五湖四海的好朋友都歡迎來台灣，台灣人會熱情相對，在國際空間及生存環境下，台灣一定堅挺走下去。

捷克參議院議長韋德齊（左二）昨受訪時直言，台灣、捷克都是自由民主的國家，不需要聽別人的命令，來決定要跟誰交朋友。（記者羅沛德攝）

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