中國海警頻擾金門 企圖營造金廈海域管轄假象

中國海警日前又闖入金門海域，遭我海巡強勢驅離。（金門海巡隊提供）

中國海警船除大型軍事演習，近年來主要以金門地區及東沙海域為侵擾重點，金門海域更是在前年二月發生「0214三無漁船事件」後，就開始展開灰色地帶騷擾行動，呈現每月約四次、每次四艘編隊的固定模式，並依情勢採單艦、兩兩編組或一組編隊等多樣化方式進入我方限制水域，至今已高達一一七航次；海巡署研判，這些具政治意圖的跨線航行，皆企圖營造其在金廈海域的「管轄假象」，同時削弱台灣的執法正當性。

海巡署表示，中國海警船每月約四次編隊展開的灰色侵擾，皆以「執法巡查」為名，態樣包括以料羅、烈嶼、沙溪堡、大膽等多方向「一路縱隊」、「兩兩一組」、「分進對開」等航路同時侵擾，刻意在不同海象、不同時段與不同方向製造複雜態勢，部分海警船更關閉AIS，以隱匿行蹤測試我方監偵能力。

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經統計，前年二月至今年五月廿八日，共計有一一七航次，分別為前年五十二航次、去年四十六航次與今年十九航次；海巡署艦艇據報後，皆立即採取「一對一」併航監控，全程蒐證，並以中、英文廣播驅離出金門限制水域。

近期的一次騷擾，為五月廿七日上午八時許，海巡署金馬澎分署第十二巡防區發現四艘海警船接近金門料羅南方海域，隨即調度巡防艇前推至限制水域線上部署；一個小時後，中國海警船以兩組分進模式，分別自料羅及翟山南方航入我國金門限制水域，海巡艇立即採取「一對一」併航監控、廣播驅離。

海巡署強調，中國海警持續以各種編隊模式侵擾金門海域，事後再透過片面資訊操作，企圖營造其具有金門水域管轄權的假象，進行認知作戰，海巡皆會第一時間揭露反制，破除錯假訊息。

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