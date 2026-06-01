《新北選戰隔空交火》李四川控側翼抹黑 蘇巧慧︰我也遭攻擊

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）與立委張宏陸（左一）、多位市議員及議員參選人到朝陽市場拜票。（記者賴筱桐攝）

蘇︰從未攻擊對手 盼採正面論述 李︰說我家族盜採砂石、竊佔國土 盼拿出證據

新北市長選戰煙硝味漸濃！台北市長蔣萬安前天幫國民黨新北市長參選人李四川站台表示，心疼李四川被抹黑，李四川也稱自己遭民進黨側翼抹黑。民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨表示，她從未攻擊對手，而且她也遭受藍營側翼攻擊；李四川強調，他從沒攻擊蘇巧慧，但蘇巧慧說他家盜採砂石、竊佔國土，盼她拿出證據。兩人隔空互嗆，火藥味十足。

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蘇率小雞板橋掃街拜票 展現團結

蘇巧慧昨與立委張宏陸、市議員戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君，市議員參選人陳俊諺、李昆穎，前往板橋朝陽市場掃街拜票，行前齊喊「新世代扛起新時代」，展現團結氣勢，沿途受到民眾歡迎，有人拿出手機要求合照，還有攤商高喊「凍蒜」、「未來市長蘇巧慧」。

蘇巧慧表示，對手的爭議她不知道細節，所以無法評論，但她從來沒有做攻擊對手的行為，而且她也受到藍營側翼的攻擊，連沒有見過面的曾祖父都被拿出來說。她強調，進步的新北希望大家一起討論未來願景，在選戰期間用正面論述完成這場選戰。

蘇巧慧指出，進步的新北是彩色的，在全市廿九區可以看見過去十年來她和立委及議員努力的成果，包含推動班班有冷氣、板橋兒童未來館、捷運三鶯線與土城樹林線，也運用新方法「填河造陸」，打通大漢溪堤外便道，提升市民通勤環境，未來她會繼續和議員一起努力，爭取各項有感建設。

李赴樹林座談 籲支持老實人出頭

李四川昨到樹林區舉行基層幹部座談，致詞時指稱參選這三個月來他才知道選舉是怎麼一回事，「老實人不該被欺負」，選上的若非老實人，國家、社會怎麼走下去？必須讓踏實做事、為國家社會服務的人能夠出頭，拜託大家做他的後盾。

李四川表示，八年前新北市長侯友宜第一次投身選舉，遭蘇巧慧的父親蘇貞昌一再抹黑，八年後對手還是用一樣的方式。有支持者對他說，「你太老實，所以被人欺負」。

李四川提到，他三個月前就被抹黑說是黑道，他爸爸是捕魚的漁民，卻被說盜採砂石，他這一生四十幾年在公務系統上班，依規定領薪、申報財產、繳稅，於公於私都如此，奉獻國家多年，不曾跟國家申請補助。他強調，選舉是選能力，不是選年紀，自己不像對手會選舉、也不太會說話，懇請鄉親支持自己，一起改變選舉風氣。

國民黨新北市長參選人李四川（前排左五）與眾人高呼「凍蒜」。（記者黃政嘉攝）

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