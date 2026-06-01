中國海警襲擾東沙海域 年逾30艘次 海巡示警 已形成灰帶襲擾

中國海警船侵擾東沙海域，從往年零星航行經過，暴增為年逾卅艘次。（資料照，海巡署提供）

中國海警船自前年金門「0214三無漁船事件」造成二名中國籍船員不幸溺斃身亡，全面否定金廈海域的禁止與限制水域後，開始侵擾金門水域，直至去年二月，也用類似手法侵擾東沙海域，從往年零星航行經過，暴增為年逾卅艘次。海巡署示警，中國核心目標在於消耗我方能量、測試反應、擴張存在，並為未來可能的行動預作準備。

中國利用漁船 測試我勤務部署

海巡署表示，去年二月以後，開始出現一艘或二艘海警船在東沙島限制水域邊緣，以不正常航路來回遊走或者繞行，甚至多次關閉AIS，以隱匿行蹤。海巡署則採取派艦艇以一對一近迫對應，將侵擾的海警船頂出限制水域外，迫使離開。經統計，自去年二月起至今年五月廿八日，計有十二船卅九艘次，包括去年卅三艘次、今年六艘次。

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配合海警船侵擾 提高施壓強度

多次的侵擾案件中，較特殊的一次，是去年三月十二日有多艘中國漁船進入東沙海域，施放小舟進入環礁違法採捕，海巡署調派大批艦艇驅離查察三艘中國漁船時，有兩艘中國海警船正進行侵擾，其中一艘強行自東沙島西南方航入距島廿一．七浬，欲登檢遭驅離中的中國漁船，該漁船隨即配合海警船停船，經我方海巡艦艇持續在旁廣播要求離開，中國海警船與漁船才向外航離。

海巡署強調，海警船進入東沙限制水域登檢中國越界漁船，不排除是中國利用漁船測試我國東沙勤務部署，並配合海警船的灰帶侵擾，提高對我施壓的強度，企圖製造執法假象。

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