中國海警襲擾東沙》 機船齊出動 漁船違法採捕

海巡署曾偵獲未開啟AIS的中國海警船「3102」侵擾東沙海域，我方全程對應監控，強勢驅離。（資料照）

中國海警船近幾年頻繁侵擾我國東沙海域。事實上，中國早在二〇二〇年起，就曾以共機、海警船等各種手段襲擾東沙；中國漁船更有剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等五大惡行。

立榮航空二〇二〇年十月十五日上午由高雄小港機場飛往東沙的軍包機，收到香港區管中心告知飛經區域二萬六千呎以下有危險活動，因此拒絕航班進入，立榮航班立即決定立即折返，但香港飛航情報區事先並未發布公告。中國軍機「空警五〇〇」則於二〇二一年十月時，一度距離東沙島不到四十海浬，對東沙島防務構成嚴重威脅。

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中國海警船「三一〇一」、「五三〇三」接連於去年七月九日、十日航向我國東沙管轄水域，兩艘海警船均未開啟AIS船舶自動辨識系統。海巡署表示，不排除是在國軍漢光演習期間，以灰色地帶模式測試我海上勤務部署。

漁船方面，中國漁船「粵台漁一一六八九」於去年九月十四日晚間越界侵入東沙島東方三十浬處限制水域，海巡署調派「雲林艦」及東沙分隊海巡艇前往驅離。海巡署當時指出，中國漁船長年來除了違法越界，另有違法採捕、蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜、砍伐珊瑚礁等五大惡行。

美國智庫詹姆士敦基金會去年九月的報告也指出，中國海洋石油總公司（CNOOC）在我國東沙群島專屬經濟區（EEZ）內，架設了鑽井平台等十二座固定或半固定結構，並有數十艘相關船隻支援。鑽探平台雖在名義上屬於商業行為，但實際上乃是其一貫典型的灰色地帶威脅。

今年一月十七日，在我國東沙守軍將進行實彈射擊演訓之際，中共也派出一架監偵無人機進入東沙島領空，我方以國際頻道廣播、警告。

今年三月十八日上午，海巡署偵獲中國海警船「三一〇二」位於東沙島限制水域外，依其航向研判，可能航入限制水域，海巡立即調派「高雄艦」全程監控、強勢驅離。

中國海警船「三五〇一」今年五月廿三日闖進我東沙島限制水域，海巡署也立即調派「台中艦」攔截驅離。

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