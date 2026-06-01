中國海警擾台 也會影響南海、東海》 學者：台灣可以藉機與其他國家合作

立法院內政委員會排定七月九日前往東沙島考察海巡署駐防狀況，圖為海巡官兵進行戰備演練，弟兄扛起81公厘迫擊砲快步跑往下個陣地。（中央社資料照）

中國海警船自前年金門「三無漁船事件」後，開始侵擾金門水域，直至去年二月，也用類似手法侵擾東沙海域。對此，淡江大學戰略所副教授林穎佑昨日表示，中國以海警執法，來強調這些地方是屬於中國的；立法院內政委員會則排定七月九日前往東沙島考察海巡署的駐防狀況。

立委下月赴東沙考察海巡駐防

林穎佑受訪表示，在金門「三無漁船事件」後，中國開始懂得利用海警對我方製造海上壓力；此外，中共海警從前年起就有加入共軍的海上巡弋，聯合利劍、海峽雷霆、正義使命等大規模對台軍演，也開始使用海警結合演習。中共會希望透過海上警察對台灣海峽、台灣周遭、東沙一帶執法，去強調這些地方是屬於中國的，除了圍困、隔離之外，此舉還有法律上的意涵。

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林穎佑指出，中國海警船隻的襲擾不只會對台灣造成傷害，也會影響南海、東海，台灣反而可以藉此機會與其他國家合作。

林穎佑也表示，海巡出海巡查時候，密錄器等偵蒐工具都需要維持正常運作，不能重演金門「三無漁船事件」的未使用密錄器狀況。

另外，中國自去年二月迄今派遣卅九艘次海警船侵擾我國東沙海域，引發民眾憂心。國民黨籍立法院內政委員會召委廖先翔排定，委員會於七月九日前往東沙島考察「海洋委員會業務及海巡署東沙島駐防狀況暨內政部國家公園署東沙島保育經營成果」。

國民黨立委張智倫說明，這幾年兩岸在海域上的衝突，他都非常支持海委會的做法，本次考察為例行性參訪。

民進黨立委張宏陸表示，考察並非是給海委會壓力或對中國有任何的回應，東沙島本就是台灣的國土，不需要把考察行程與中國對台的挑釁劃上等號。

回顧上次立委登島考察先例，已是二〇一八年五月廿四日為因應中共在南海武力擴張，民進黨籍時任外交國防委員會召委王定宇率團考察東沙島防務及慰勞官兵。

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