中國灰色地帶壓迫》強化東沙防衛 我發展「島嶼防衛系統」

東沙地理位置圖

中國船艦襲擾東沙海域從往年零星事件暴增為年逾卅艘次，海巡署示警已形成具備軍事、法律等複合式灰色地帶壓迫。政府近年採「多層次複式部署」強化東沙防衛，除海巡署更新岸際雷達與反制系統外，國軍也規劃啟動採購無人機反制系統及多套陣地防衛系統，搭配海軍陸戰隊長期輪駐的「移地訓練」；海委會主委管碧玲四月初更透露，我方正在發展「島嶼防衛系統」。

可攜帶式無人機反制系統遭藍白排除

據了解，東沙島目前防務採「海巡為表、國軍為裡」的混合編組。海巡署東南沙分署負責第一線執法與周邊海域巡邏，配備有二〇機砲等裝備；而海軍陸戰隊九九旅則以「移地訓練」名義常態性派駐加強連兵力，配備一二〇迫擊砲、紅隼反裝甲火箭及雙聯裝刺針飛彈，負責島上核心陣地防衛與反登陸作戰任務。針對中共無人機高空侵擾，現有刺針飛彈確有射高限制，但對於中低空進襲的敵機仍具備實質嚇阻力。

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為應對日益頻繁的無人機威脅，行政院與國防部雖已在預算中展現具體作為。惟立院近日通過的國防特別條例及預算，已將六三五套「可攜帶式無人機反制系統」及相關預算全數排除。

另，今年度公務預算仍因進度延宕而甫於立院審議中，預計六月才有望審竣。陸軍在今年公務預算中編列四億五千餘萬元、海軍則編列近三八〇〇萬元採購無人機反制系統，但由於得標廠商二次驗收皆未達標，監察院調查認為國軍裝備性能、部署情形、部隊能力建構及作戰測評均有不足，已提出糾正要求改善。前述兩項預算也因此被國民黨立委馬文君、陳永康、黃仁，以民眾黨立委王安祥等人提案凍結，提出書面報告經立院同意後始得動支。

海巡署亦於去年起分期獲得七十六億元的「國土安全防衛韌性預算」，專款用於汰換外離島老舊監偵設備，這類新一代岸際雷達將大幅提升對小型、低雷達截面積（RCS）目標的偵獲率，解決過去商用無人機難以偵測的痛點。

部署較大量能艦艇 大船對大船應對

海委會主委管碧玲四月初在與外媒駐台記者交流活動的場合提及，針對東沙島，最近修好了碼頭，也會常態部署量能比較夠的艦艇，也在發展「島嶼防衛系統」，東沙是「島嶼防衛系統」研發的一個很好的場域。

鑑於中共海警船近年常態性在東沙海域活動，海巡署已調整部署策略，改派四千噸級、二千噸級等大型巡防艦輪替進駐東沙海域，以「大船對大船」方式應對中共海警船的壓迫，並與海軍偵巡艦緊密配合，確保每月定期運補航線安全暢通。

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