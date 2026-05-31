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    首頁 > 政治

    《與青年座談》蕭美琴相挺 何欣純︰成立青年局助圓夢

    2026/05/31 05:30 記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導
    立法院副院長江啟臣（中）參加台中會展經濟起飛論壇。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長江啟臣（中）參加台中會展經濟起飛論壇。（記者張軒哲攝）

    江啟臣參加台中會展經濟起飛論壇 提會展經濟一六八方案

    副總統蕭美琴卅日與民進黨台中市長參選人、立委何欣純跟年輕人座談，蕭美琴喊話，今日的台灣擁有很多成就及籌碼，廣受世界尊重，期許年輕世代善用科技繼續走在世界前面，做有自信的台灣人，這也是台灣人未來面對世界的態度；何欣純則承諾會成立青年局，助攻年輕人築夢更圓夢；國民黨市長參選人、立法院副院長江啟臣則提出「會展經濟一六八方案」，發展台中會展經濟。

    蕭勉年輕世代 做有自信台灣人

    民進黨創黨四十週年「傳承四十、民主共鳴」青年座談昨在台中登場，吸引三、四十名年輕學子及傳產二代共襄盛舉，蕭美琴指出，民進黨經過四十年的努力，致力創造更民主開放、讓下一代更有自信的台灣。

    她說，新的科技及AI帶來機會及挑戰，台灣產業已不再以成本導向，改以價值導向，發展高資本、高價值、高科技及高技術，產業被世界信任、稱羨且敬重，勉勵年輕人透過科技持續走在世界前面，做有自信的台灣人，有自信的台灣人就是未來面對世界的態度。

    何︰整合各類資源 助安居樂業

    何欣純則指出，台中有近四分之一人口是年輕人，未來將成立青年局，整合青年就學、就業、創業、人才培育與圓夢計畫等資源，助攻年輕世代安居樂業；另台中是中小微企業與「隱形冠軍」的聚落，國防產業與無人機投資若能回到在地製造研發，將帶動台中基礎工業與中小微企業升級，進入國際供應鏈，更創造就業機會，盼未來中央地方一起打拚出欣欣向榮的大台中。

    江︰設專案辦公室 一站式服務

    江啟臣昨日參加台中會展經濟起飛論壇，提出「會展經濟一六八方案」，強調台中擁有台北與高雄絕對無法複製的「黃金縱谷」，即「前店後廠」的產業優勢，國際買主前來參展後即能直接到工廠考察真實產線、簽約接單，正是台中發展會展經濟的大優勢，未來將成立會展經濟專案辦公室，整合相關配套提供一站式服務，發展會展經濟，帶動全台中一起賺錢。

    民進黨創黨40週年青年座談昨在台中登場，副總統蕭美琴（左）與立委何欣純共同出席與青年座談。（記者廖耀東攝）

    民進黨創黨40週年青年座談昨在台中登場，副總統蕭美琴（左）與立委何欣純共同出席與青年座談。（記者廖耀東攝）

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