美戰爭部長 示警北京快速擴軍 赫格塞斯促亞洲盟邦提高國防經費 抗衡中國

美國戰爭部長赫格塞斯30日在新加坡出席香格里拉對話並發表演說，強調包括中國在內的任何國家都不能強加霸權，也不能威脅美國和盟邦的安全。（路透）

美國戰爭部長赫格塞斯卅日在新加坡「香格里拉對話」上發表演說，表示有充分理由警覺中國快速擴軍，力促亞洲盟邦提高國防開支，以抗衡中國日漸擴大的軍力並防範北京在此區域取得主導地位。

香格里拉對話 籲防範北京霸權

赫格塞斯的演說中未提台灣，但被記者問到對台軍售問題時明白表示，任何有關決定「將取決於總統川普以及這份關係的性質」，「我們的立場沒有改變」。

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他談到美中關係的語氣謹慎，稱兩國關係「比過去許多年還要好」，但也警告，「有充分理由警覺中國歷史性的擴軍，以及其擴大在印太乃至於更廣泛地區的軍事活動」。

他表示，華府並非尋求「在此區域不必要的對抗」，而是「一種對美國以及我國盟邦有利的真正（亞洲）穩定平衡」，「在這種平衡下，沒有任何國家，包括中國，能強加其霸權，令我國和盟邦的安全和繁榮陷入不確定」。

美以第一島鏈為核心 力阻侵略

赫格塞斯說，美國在太平洋地區的戰略以沿第一島鏈的拒止嚇阻為核心，確保侵略不可行，透過具有韌性、分散部署和優化的軍事部署，阻止對方以武力迅速達成決定性勝利。

他說，美國承諾投入一．五兆美元於國防之際，也期望亞洲盟邦夥伴提高其國防開支達到國內生產總值（GDP）的三．五％。赫格塞斯說，「我們需要夥伴，而非保護國」、「不能搭便車」。他讚揚南韓、菲律賓、澳洲、新加坡、馬來西亞和泰國的貢獻，並指日本正採取具體行動強化國防。他說，拒絕為共同防衛承擔責任的盟邦，將面臨美國做法上明顯的改變。

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