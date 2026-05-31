《北市長選戰》沈伯洋拋親子卡政策 每月600點買書、看電影 可用到18歲

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日舉辦「撲馬爸爸說故事」親子活動。 （沈伯洋競選辦公室提供）

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日舉辦「撲馬爸爸說故事」親子活動，邀請多組親子參加共讀活動，會中他並拋出兒童政策「親子同行卡」，希望以小孩為本，一個孩子一張卡，每月六百點可用於娛樂設施、運動場館，甚至可以買書等；他也強調，此政策前提也要搭配更友善的育兒環境，讓家長省下時間，才能與孩子一起做夢。

沈伯洋表示，在政策思考上首先關注要讓大家省下更多時間，不管是交通、育兒、勞工政策，都是希望空出時間，才會有做夢的空間。他並拋出「親子同行卡」政策概念，一位小孩一張卡，每月六百點可用到十八歲，用途可用於活動類，比如電影、樂園、動物園、運動類場館，文化類諸如獨立書店、走讀活動，不只活絡經濟，也讓孩子有親近文化的方式。

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親子同行卡 可用於運動場館、樂園

沈伯洋說，書本是重要傳遞知識的力量，配合親子同行卡，政府可針對不同年齡層選適當的書本推薦，等孩子大一點，或許這張卡就不在爸媽手上，孩子可以每個月都拿去買自己喜歡的書籍；他並強調，接下來還會有配套政策，包含友善育兒環境、產後環境甚至工作環境等，要把每個環節都顧到，人民才有餘裕來享受文化，城市有餘裕了，能開始享受了，才能開始做夢，想像台北未來會是什麼樣的城市。

中央有1200點文化幣 教局︰搭捷運4折

但國民黨籍市議員柳采葳認為，台北市現有的公共場館、運動中心，收費已相當低廉，且針對兒童或是親子都有免費或優惠方案，另中央目前已有針對十六至廿二歲青年的「文化幣」，每年一二〇〇點，可用於藝文、書店、國片等；而沈伯洋的「親子同行卡」在十六至十八歲階段將與文化幣重疊，造成資源重複配置。

台北市目前並沒有單一卡片補助點數優惠，但教育局指出，六歲以上未滿十二歲兒童使用北市國小數位學生證或兒童優惠卡，可享全票票價四折搭乘捷運；另持續推動北市親師生專屬的酷課APP多元學習任務活動，可於獎勵商鋪兌換獎品。

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