美戰爭部長籲盟友分攤防務 顧立雄：台灣願善盡責任

美國戰爭部長赫格塞斯稍早在新加坡亞洲安全論壇「香格里拉對話」表示，美國總統川普相信應協助那些願意自助、願意為自身安全付出努力的國家。（路透）

赫格塞斯：川普會協助致力自衛的國家

美國戰爭部長赫格塞斯在新加坡亞洲安全論壇「香格里拉對話」表示，美國總統川普相信應協助那些願意自助、願意為自身安全付出努力的國家。對此，國防部長顧立雄昨受訪強調，台灣會秉持以實力捍衛印太區域和平穩定，與區域夥伴共同分擔嚇阻責任，也將持續強化自我防衛力量，持續與美方緊密交流。

據中央社報導，赫格塞斯昨在新加坡致詞時表示，各界對中國軍事擴張及其在區域軍事活動抱持憂慮，美方對當前安全環境具有清醒而務實的評估。他也點名韓國與日本盟友，指出韓國持續投資自身國防，也對日本抱持期待，彼此須共同承擔責任以進一步強化同盟。

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顧立雄：台灣會持續強化自衛力量

赫格塞斯並強調，美國優先不代表美國單獨行動，「不願為共同防務承擔責任的盟友將明顯感受到合作方式的改變」，川普相信美國應協助那些願意自助、願意為自身安全付出努力的國家。

立法院近日通過「一一五年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」首批對美軍購預算，針對已公開的五案項包括海馬士多管火箭、M109A7自走砲、標槍及拖式飛彈，以及ALTIUS系列反甲無人機，通過今年度預算八十八億一〇五七萬一千元。惟目前預算規模，仍與政府原擬提出的八年期一．二五兆元仍有差距，攸關「台灣之盾」整體防空戰力建構的關鍵委製、商購案，包括AI輔助的C5ISR指管系統、強弓飛彈系統，以及建置本土彈藥、無人機產能的預算全遭排除，也恐影響政府整體防衛支出占GDP三％、逐步提升至五％的承諾。

顧立雄昨出席「第九屆全國高級中等學校儀隊決賽暨國軍社團成果發表」受訪說，他還是要強調「以實力捍衛印太區域的和平穩定」，並且強調台灣願意跟區域夥伴來共同分攤應有的嚇阻責任。顧立雄強調，台灣還是會持續強化自我防衛的力量，台美之間也會持續以緊密形式交流合作，「我們會善盡區域夥伴維持台海和平穩定的責任跟能力」。

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