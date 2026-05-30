募款網站上線 沈伯洋︰選戰不靠大財團

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋募款網站已經上線，陸續有民眾貼出捐款截圖表示力挺。 （擷取自沈伯洋官網）

議員秦慧珠議場嗆賭 若沈當選捐給社會局100萬

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋日前受訪提到，為了投入台北市長選戰，他以軍公教身分向銀行貸款兩百萬，不少支持者敲碗等政治獻金專戶開設。昨有眼尖民眾發現，募款網站已經設好，陸續有民眾貼出捐款截圖，許多人笑稱要捐「一五〇〇」給小沈，還有支持者敲碗周邊小物。沈伯洋說，沒想到網站測試一完成就被發現，陸續還會公布其他企畫及驚喜。另外，繼沈伯洋投入參選許多藍營人士發雞排後，昨資深國民黨籍市議員秦慧珠則在議場嗆賭，若沈伯洋當選，她要捐給社會局一百萬元做急難救助。

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民眾貼出捐款截圖 敲碗周邊小物

沈伯洋日前再度被問到競選的財務規劃，他笑著說，之後一定會依規定開設政治獻金專戶，有消息後一定會告知支持者。想不到昨天就有眼尖網友發現，沈伯洋的競選官方網站上已經可以贊助，許多人紛紛在社群平台轉發此消息，沈伯洋則在臉書、Threads貼文說，沒想到網站測試一完成的時候就被發現了，大家的熱情，他接收到了，相信一切都是上天最好的安排。沈伯洋募款網站上寫著，這幾年，看到越來越多的公民，為了自己相信的事情站了出來，都在說同一件事：我的城市、我的國家，我要參與。這場選戰，不靠大財團。靠的是每一個還相信台北可以更好的你。

有信心連任？ 蔣︰就是專注市政

沈伯洋從被點名到真正上陣，一路被藍白陣營看衰，名嘴謝寒冰因此發放千份雞排；國民黨青年賴苡任、滿志剛也發放兩百份雞排。未料，昨秦慧珠又公開嗆賭一百萬元。昨日台北市長蔣萬安列席市政總質詢，秦慧珠問蔣萬安是否有信心連任？蔣萬安說，他常講，自己就是專注市政，沒有在想選舉。秦慧珠接著說，她曾在不同場合公開表態，認為沈伯洋「絕對選不上」，並願意對賭一百萬元，但是都沒有人願意跟她賭，當然，打賭是不好行為，或是一個玩笑話，而她決定要自己跟自己賭，只要沈伯洋選上台北市長，她就捐一百萬元給台北市社會局做救死扶傷、急難救助的工作。

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