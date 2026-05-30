北市府3局長上月訪輝達 為蔣黃合體鋪路

台北市議員簡舒培昨指出，在北市府與台電對供電北士科的變電廠新建方式，來來回回討論未定的時候，副秘書長俞振華在四月一日「奉市長之命」，率產業發展局、都市發展局、地政局三個局長到美國矽谷拜訪NVIDIA（輝達）全球總部，質疑是為蔣萬安與黃仁勳同台做安排，認為蔣萬安對攸關產業發展的電力「無要無緊」，只重視跟黃仁勳見面？俞振華表示，受輝達總部邀請赴美，做後續建築工作的對接，與蔣、黃同台是不相干的兩碼子事。

副秘書長︰是去做後續建築工作對接

簡舒培指出，從預算看，除了奉市長指示、配合議會出國、參與的國際會議臨時變更地點，一律不得新增臨時因公出國計畫；俞振華率三個局長加隨行人員共十一人，花兩百多萬元到美國矽谷拜訪輝達，顯然是「奉市長指示」。變電所的事沒搞定，交給跟產業發展、招商沒有直接關係的土地主管機關公運處去協調「無要無緊」，卻大陣仗跑到美國，質疑是去博感情、交朋友，安排蔣萬安在黃仁勳來台時的同台。且蔣萬安與黃仁勳同台當天，俞振華也在場。

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俞振華說，去年輝達全球不動產副總裁Scott Ekman來台時，雙方談妥若合作成行，希望能去參觀美國總部；地政局管土地、產發局審投資計畫書、都發局要發建照，都是去跟美國的團隊對接、參觀，如內部的綠色植栽，當場認為可以算做綠覆率，透過提前瞭解有助後續行程流程加速。而蔣萬安是受輝達總部邀請去參加內部的員工活動，跟他去美國是不相干的兩碼子事。

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