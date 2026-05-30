8年12億 林國漳提宜蘭品牌好農計畫

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中），率宜蘭團隊關心員山鄉蓮霧果農。（記者王峻祺攝）

宜蘭農民長年「看天吃飯」，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨到員山蓮霧園關心果農，提出「八年十二億元宜蘭品牌好農計劃」，建立「農業保險雙軌保障」、「有機面積倍增」以及「建立動物福利基準」三大支柱，將宜蘭農產從「在地嚴選」提升為「國際精選」，也給在地農民最實質的保障與尊嚴。

林國漳昨與民進黨員山鄉長參選人李筱婷、縣議員參選人李姿婷等人走訪蓮霧園；林國漳表示，員山是「水的故鄉」，盛產許多有名農產品，未來將透過「八年十二億元宜蘭品牌好農計劃」做農民靠山，同時也向立院喊話盼盡速通過預算，讓老農津貼每月一萬元早日落實。

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林國漳再次提出加碼農保及有機面積等農業核心政見，首要將在中央補助農保基礎上，由縣府提高補貼比例，讓整體保險覆蓋率達九十五％；宜蘭現有約八七〇公頃有機耕作面積，也會力拚提升至二千公頃。

黃姓果農坦言，務農風險極高，「今年豐收不代表明年順利」，肯定林國漳團隊提出的保險補助與流程簡化，若能落實且手續簡便，對農友將是最大幫助。

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