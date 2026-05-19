刪凍預算挨批 竟稱該有的飛彈機艦都沒到位》綠委轟馬文君 利用謠言掩飾無理阻擾

國民黨立委馬文君。（資料照）

立法院外交及國防委員會近期將審議今年度中央政府總預算國防部部分，國民黨立委馬文君提案刪除、凍結多項無人機及潛艦相關預算，被指傷害國家產業發展。馬昨日反擊說，現在該有的飛彈、魚雷、飛機、船艦等武器裝備都沒有到位，是國不設防；民進黨籍立委王定宇認為，馬是想要利用謠言掩飾自己對國防預算大幅刪、減、凍的無理阻擾，高雄市長陳其邁也批國民黨團刪國防預算「不負責任」。

馬文君表示，我國在去年、前年其實已買了很多無人機，但使用功能、性能不佳，且購買軍用商規無人機有驗證不清楚的問題，現在又編列許多無人機相關經費。

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對於被批評刪凍預算傷害國家產業發展與未來，馬文君認為言過其實。她表示，傷害國家國防、浪費國防預算才是真正的傷害，產業發展必須透過經濟部等相關直屬單位，由最熟悉如何結合產業的單位，讓無人機成為國家產業發展的未來式。

馬文君舉F-16V為例指出，過往對F-16V戰機案持續付款多年，共付了近兩千億元，直到今年已經是最後一年，總共六十六架飛機，仍一架飛機都沒拿到，潛艦原型艦都還未正式通過，去年二十億元也尚未執行，「今年一一九億元還要繼續付嗎？」

對於F-16V支付款項情況，國防部戰規司長黃文啟中將三月曾在立院答詢表示，目前已付額度是一四九〇億元。民進黨也曾說明，軍購採取類似「預售屋」方式，依照進度付款，不會發生「付了錢卻拿不到裝備」的狀況。

只有三項延遲 沒有預付等貨

王定宇則指出，所有對外採購和國產裝備，只有三項延遲，金額也不是造謠的六千億元，也沒有預付等貨，其餘軍購項目都按期程交付，這三項延遲，連美國和北約都一樣延遲，美方已經為台灣加班趕進度，這些都在國防委員會專案報告過，民進黨也都在緊盯進度。

王定宇質疑，馬文君還在扯這些，是沒有來認真開會而搞錯嗎？或是想要利用謠言掩飾自己對國防預算的大幅刪減凍的無理阻擾？

陳其邁：刪凍是不負責任做法

陳其邁昨天喊話，高雄造船已經有非常完整的供應鏈，刪減或凍結潛艦預算，不僅影響高雄產業、尤其是軍工產業，也會影響到台船公司同仁的工作權益。無論從國家安全角度或是高雄產業發展角度出發，都希望國民黨團再做考量，不要這樣大手一揮、也不知道為什麼就要把相關預算刪除，「這是不負責任的做法」。

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