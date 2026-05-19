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    首頁 > 政治

    蔣萬安參訪雲林產業 濃濃選味

    2026/05/19 05:30 記者李文德／雲林報導
    台北市長蔣萬安到雲林參訪，體驗人工挑花生。（記者李文德攝）

    台北市長蔣萬安到雲林參訪，體驗人工挑花生。（記者李文德攝）

    台北市政府年初宣布全市國中小營養午餐免費政策，市長蔣萬安昨率團到雲林，被外界解讀是否啟動全台輔選？他僅表示，市府推動營養午餐免費，要讓孩子吃飽、吃好，為確保食材品質，因此來參訪花生、鰻魚、鯛魚產業，也推廣雲林優質農特產。

    蔣萬安團隊由雲林縣長張麗善、立委張嘉郡等人陪同，參訪虎尾農會花生分級作業、口湖台灣鯛及鰻魚養殖，一行人吃花生霜淇淋，體驗綁花生肉粽、吃粽子，還有到口湖體驗捉鰻。

    過程間被問到是否啟動輔選？蔣萬安未正面回應，而是說，今年開始北市國中小公私立學校營養午餐免費，要讓孩子吃得安心健康，確保各項食材的品質安全很重要，因此特別到雲林，看食材整個生產過程。

    張麗善指出，雲林縣是花生及鰻魚、台灣鯛的重要產地，管理標準或養殖技術皆達外銷等級，能將產地最安全、健康的產品送到學童餐盤。張嘉郡說，雲林縣是台灣糧倉，相信能給台北市小朋友最好的午餐選擇。

    不過參訪期間，張嘉郡說「包了粽子就會『包中』」，在接受聯訪時也提到「萬安市長是我的『學長』，會好好加油，向他學習」。蔣萬安隨後說，「跟嘉郡是非常熟的好朋友，未來一定攜手努力、共同打拚」為這場參訪增添選舉味。

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