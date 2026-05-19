鄭令不出黨中央？ 黨內齟齬浮上檯面

國民黨主席鄭麗文上任半年多來，親中路線讓黨內親美派感到焦慮。圖為鄭麗文三月南下屏東為縣長參選人蘇清泉造勢。（資料照）

輔選人士：年底縣市長選舉 絕對掉三席以上

國民黨主席鄭麗文上任半年多來，其顯著的親中路線讓黨內親美派感到焦慮，近來最明顯的就是在軍購立場，台中市長盧秀燕與前國民黨主席朱立倫系統，都或明或暗的公開挑戰鄭中央的路線問題；前中廣董事長趙少康更在短短一個月內，數度與鄭中央公開齟齬。國民黨輔選人士直言，鄭麗文令不出黨中央，年底縣市長選舉，現有席次絕對掉三席以上。

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盧朱趙在軍購上挑戰鄭中央

國民黨提出黨版「三八〇〇億元+N」的國防特別條例草案，與行政院一．二五兆元預算規模相去甚遠，盧秀燕接受本報專訪時表態，她認為應通過八〇〇〇億至一兆元才合理，但鄭麗文堅持「三八〇〇億元+N」的立場，黨副主席季麟連甚至在中常會上揚言開除立法院長韓國瑜黨籍。

主張軍購匡列八一〇〇億元的趙少康，因為意見與黨版相左，遭到黨中央大動作千字文反駁，還被暗指是親美派、中情局（CIA）走狗；趙則指季麟連嗆韓國瑜一事「這頁沒那麼好翻」，又爆料國民黨團總召傅崐萁可能想接棒江啟臣的位置當立法院副院長，所以很配合黨中央。

而在軍購案最終定調匡列七八〇〇億元後，鄭麗文在國民黨內部空戰培訓課程，批評趙少康說話沒人信、前總統馬英九身體差，以及前面的人把國民黨敗光等發言，讓趙無奈喊話，「黨中央怎麼樣真的不要管他了、黨團也不要管黨中央了」，參選人把年底選舉選好最重要。

黨內輔選人士直言，鄭麗文在軍購案戰場大敗，傅崐萁勸她放手，但鄭又不想稱盧的意，才將軍購案拆成「三〇〇〇億+四八〇〇億」，但特別條例是一次性編列預算，把一部分拿去常規預算，除非之後再刪掉，否則不是給更多嗎？鄭麗文再怎麼堅決，還是擋不住八〇〇〇億元這個勢，真的是令不出黨中央了。

「輔選的重點是選票，沒有選票為什麼要找妳來站台？」輔選人士表示，韓國瑜、盧秀燕才有民意基礎，多位縣市長參選人私下被問到是否會找鄭麗文站台，都說不會，現在根本沒多少人掛與鄭麗文合照的看板；很多人都不滿季麟連弄韓國瑜這件事，怎麼可能還和鄭站在一起？年底選舉，現有的縣市長席次絕對掉三席以上。

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