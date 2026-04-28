呂禮詩登共艦讚「祖國強大」無法管 顧立雄籲立院儘速修法 校級軍官納入規範

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，他近日在中國參觀軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」（圖取自中共官媒）

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，去年參加中共九三閱兵，近日更登上共艦喊「祖國強大」，但現行法規無法懲處。國防部長顧立雄昨日表示，行政院所提兩岸人民關係條例修正草案在去年十二月就已送至立院，籲立法院儘速通過相關修法。

顧立雄答詢時說，對於呂禮詩淪為中共統戰工具、為敵喉舌的不當言論，國防部表示痛心，也深感不齒。

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民進黨立委林楚茵質詢指出，早在二〇二四年呂禮詩初犯時，民進黨就立刻要求修法將「校官」也納入，立法院國民黨團、民眾黨團卻聯手在院會一讀時提出「復議」，擱置修法。她痛批藍白一手炒作加薪議題卡總預算，另一手卻在當退役軍官親中舔共的保護傘與遮羞布。

呂禮詩過去曾自述服役「近廿年」，若呂未滿廿年退伍，依法只會領到退伍金，不會有終身月退俸。但據透露，呂男目前領月退及優存約五萬餘元。

面對「媚中」校級軍官無法可管，行政院已通過兩岸人民關係條例修正草案，送交立院審議。增訂「校官領有月退除給與人員不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為，或出席大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動」。

罰則明定違反該條規定者，得由原服務機關視情節，自其行為時起停止領受五年之月退休給與的五〇％至一〇〇％，情節重大者，得剝奪其月退休給與；已支領者，並應追回之。若是無月退休俸、選擇一次性領取者，原服務機關亦可對其開罰新台幣二百萬元以上、一千萬元以下罰鍰。

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