建構無人大軍 國軍規劃導入機器狗、無人車

軍方規劃導入四足機器人（俗稱機器狗），執行縱深、城鎮作戰任務。（圖取自蕭美琴臉書）

國防部：編列特別預算 籌獲各類無人機21萬架

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君安排明日議程，將邀請國防部長顧立雄報告「國防部創新小組將新興科技應用於不對稱作戰之效能分析與未來發展」。國防部送抵立院的書面報告揭露，國防創新小組（DIO）肩負導入民間成熟科技產品、推動智慧創新與加速國防應用的關鍵任務，以科技驅動國防力量持續提升，目前已規劃導入具機動性、多功能及模組化的四足機器人（俗稱機器狗）、無人運輸及戰術載具，用於縱深、城鎮作戰各項任務。

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報告指出，近年國際軍事衝突顯示戰爭型態正快速轉變，從傳統大兵力與主戰裝備的對決，轉向以大量、低成本、高效率新興科技為核心的不對稱作戰；國防部成立國防創新小組（DIO），肩負導入民間成熟科技產品、推動智慧創新與加速國防應用的關鍵任務，以科技驅動國防力量持續提升。

國防部說明，將透過公開徵求原型開發、少量採購效益評估、直接建案或導入科研等三模式籌獲新興科技，並置重點於八大應用面向，包括藉由資料融合及AI輔助分析建置情資整合系統，強化對敵異常活動掌握與示警，提升情資研判精準度；同時編列特別預算，規劃籌獲反甲、監偵及攻擊型等各類無人機廿一萬餘架，以符合無人機大規模應用與技術迭代特性。

機器狗執行縱深、城鎮作戰任務

不只空中載具，國防部也預計將地面無人載具投入多元場景，規劃導入機動性高、多功能及模組化之四足機器人、無人運輸及戰術載具，結合AI功能，用於縱深、城鎮作戰中執行偵察、殲敵及物資運補任務；國軍也將籌建小型自殺無人艇及水下除雷無人載具，增強近岸防衛與反登陸戰力，並將測試快速運補無人船，協助外島物資運輸作業，提高作戰持續力。

面對無人機與遊蕩彈藥威脅，國防部借鑑俄烏、中東衝突經驗，將多層次、軟硬殺結合的反制手段，兼採槍砲、電子干擾、雷射與高能微波，以及用更廉價無人機攔截等配置，作為主要發展方向。

然而，前述多項新興科技應用，許多含括於八年期一．二五兆元國防特別預算，或是年度公務預算的新興計畫。礙於國防特別條例、今年度中央政府總預算仍在立法院卡關，民進黨立委王定宇昨受訪說，國防部報告透露出樂觀的發展方向，但也看出預算支應不足的情況。

王定宇強調，無人大軍「萬事俱備只欠預算」，國軍無人載具編制正大幅更新，也如火如荼進行訓練、觀念及裝備更新，唯一缺乏的是預算還未到位，倘若立院持續在預算端將鼓勵國內產業投入不對稱戰力生產研發的項目砍掉，或者長期延宕國防預算審查，耽誤的是台灣整體的戰力，盼立院不分黨派支持國家安全。

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