徵召魏平政地方炸鍋 謝衣鳯：難帶動彰縣選情

「我的參選不需要經過家人許可」謝衣鳯坦言，她要選彰化縣長這件事，的確沒有尋求家人同意。（記者羅沛德攝）

國民黨立委謝衣鳯表態參選彰化縣長，不過謝家卻不同意她參選，國民黨中央擬徵召前考紀會主委、律師魏平政參選。謝衣鳯昨表示，自己不是十八歲，「我們現在都是成年人了」，會繼續尋求家人支持，「現在不支持，不代表未來不會支持」。對於黨中央若徵召魏平政，自己是否會脫黨參選？謝說，話不用講到這，盼黨中央了解地方意見，做出最好決定。

「我們都是成年人了」 謝：參選不需要家人許可

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「我的參選不需要經過家人許可」謝衣鳯坦言，她要選縣長這件事，的確沒有尋求家人同意，身為一個政治人物對選民負責，她認為自己有能力繼續參選縣長且勝選，過去有一段時間她的民調非常高，高過其他人，現在也是。

提到彰化縣議會議長、弟弟謝典霖，謝衣鳯說，她與謝典霖最大的不同，在於他認為參選必須要獲得家長或家人的同意；而她需要的不只是家人的支持，是所有彰化縣民的支持，是百工百業、每個團體來認可她能夠成為彰化的縣長，這是她需要尋求的支持，「只有家人的支持是不夠的」。

至於魏平政，謝衣鳯說，傳出魏平政這個人選確實始料未及，她不會批評魏，「他是個好人」；但謝反問，「這時候跳出來，對魏平政好嗎？」魏過去有段時間不在彰化服務，如何能帶動彰化其他參選人？她認為徵召魏平政將影響彰化選情布局，希望黨中央不應忽略其他人的努力。

面對民進黨派出陳素月參選，謝衣鳯表達對勝選深具信心，直言「成功不一定在我，有謝衣鳯一定會成功」。至於近日國民黨將她升任黨中央副秘書長一事，謝回應，「黨務不是我現在想做的事」，自己的首要目標就是參選彰化縣長並贏得勝選，尊重黨內安排，但不會因此改變想法。

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