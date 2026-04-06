宜蘭縣藍白競爭升溫 陳琬惠邀吳宗憲宣講政策

陳琬惠昨天發文邀請吳宗憲，針對「未來蘭陽擘劃」展開宣講。（資料照）

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠在個人臉書粉專發文，邀國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，針對「未來蘭陽擘劃」展開宣講，讓宜蘭人看見藍白整合縣長人選的理念和對宜蘭發展用心。吳回應，將詢問細節後再對外說明，朝向共同合作方向努力。

今年底的縣市長選舉，國民黨與民眾黨三月十八日定調宜蘭、新北、嘉義市採藍白合共推人選，用全民調產生，四月份決定名單。陳琬惠在昨天公開邀請吳宗憲宣講，外界解讀二人競爭態勢升溫。

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陳琬惠指出，她希望跟吳宗憲同台，針對宜蘭發展願景及競選政見，以宣講方式讓更多選民了解參選理念，透過良性競爭共推最強人選。

吳宗憲表示，樂見各參選人宣講政策，國、眾兩黨目前整合沒問題，他與陳琬惠也是最好的戰友關係，他尚未得到陳邀約，也不清楚宣講細節，將向對方詢問後再對外說明，朝向共同合作方向努力。

吳宗憲：朝向共同合作方向努力

林國漳促藍白審預算 勿影響宜蘭建設

民進黨宜蘭縣長提名人林國漳競選辦公室說，關心宜蘭發展的討論均予以尊重，但期盼藍白陣營將眼光聚焦於迫切的民生安全問題，例如汛期將至，治水防災因總預算卡關而停擺，藍白與其忙於討論選舉合作及民調，不如優先推動總預算付委，以免影響宜蘭的基層建設與治水工程。

宜蘭縣長選舉，民進黨去年十月徵召律師林國漳參選，同年十二月民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨今年二月底辦理吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德的內參民調，最終吳宗憲勝出。

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