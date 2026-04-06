城鎮韌性演習 關鍵基設加入演練

城鎮韌性演習本月登場，新北、宜蘭、高雄、屏東四縣市將以6天3階段舉行。圖為去年高雄城鎮韌性演習，模擬核災情境。（資料照）

配合漢光演習 新北、宜蘭、高雄、屏東本月率先登場

城鎮韌性演習本月登場，行政院政務委員季連成受訪表示，配合漢光演習，新北、宜蘭、高雄、屏東四縣市將先安排在本月以六天三階段舉行，轄區內四分之一的關鍵基礎設施要加入演練。除兵棋推演斷電斷網情境、資安駭侵，也會實兵實作大規模的疏散撤離、收容安置、民生物資配送、醫療後送等，進行軍民戰災資源整合，支援軍事行動。

請繼續往下閱讀...

國防部上週已宣布漢光四十二號演習，其中電腦兵推將於十一日至廿四日進行，實兵演習則規劃八月實施。季連成表示，配合漢光演習，城鎮韌性演習將一路從四月演習到八月。

四月到八月 11縣市陸續舉行

季連成說，全國廿二縣市，其中十一個縣市今年要進行城鎮韌性演習，另十一縣市則在下半年進行防災演練，每兩年對調一次。今年城鎮韌性演習的縣市，包括新北市、桃園市、宜蘭市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市與屏東縣。

季連成指出，其中新北、宜蘭、高雄、屏東等四縣市，在漢光兵推期間，配合中央的聯合應變中心，在本月十三與十四日、十六與十七日、廿與廿一日，以六天三階段全力配合中央演練。另外，在八月漢光實兵演習時，也會首度實施跨區協同演練，中央、地方與國軍同步整合。

今年首納無人機物資運輸操演

另桃園等七縣市則在四月至八月期間，選擇兩天進行。季連成強調，城鎮韌性演習從去年的一天，今年擴增為二天，首日兵推、次日實作，內容聚焦軍民整合，採取「有想定無劇本」的方式，且各縣市四分之一的關鍵基礎設施都要參與，所以每四年所有的關鍵基礎都可以參與演習。

此外，因應新形態的軍事衝突，今年城鎮韌性演習首度納入「無人機物資運輸操演」，首度在嘉義縣、屏東縣驗證「無人機協助物資運送」，希望結合演習情境進行無人機使用的演練，全面提升軍民整合應變量能

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法