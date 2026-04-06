嘉市藍白合 翁壽良對決張啓楷 民調明揭曉

嘉義市長「藍白合」人選，由張?楷（右）對決翁壽良（左）。（資料照）

嘉義市長選戰，「藍白合」民調推出最強人選，國民黨提名醫師翁壽良與民眾黨提名的前立委張啓楷對決，前晚完成民調，將於七日揭曉結果；據了解，依雙方在民調過程各自統計數據評估，戰成五五波，七日將由三家民調公司在現場進行最後加權統計匯整後，人選才會底定，對戰獲民進黨提名的立委王美惠。

藍白合民調，依雙方協議，由三家民調公司於六日前進行冠黨名、全市話，採取翁壽良與王美惠、張啓楷與王美惠的對比式內參民調。

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民調二日起進行，三天執行過程順利，前晚有效樣本數達標，原定六日公布結果，適逢清明節連假，延至七日由藍白偕同這三家民調公司在台北市召開記者會揭曉結果。

國民黨嘉義市長黃敏惠年底卸任後，將創下隔屆執政十七年紀錄，藍營為延續執政，去年翁壽良是最早表態參選市長者，但黃敏惠遲不表態，直到翁於今年三月獲國民黨徵召參選，市民才慢慢熟悉他。

民調前夕，黃敏惠帶領黨公職喊出「藍色執政，品質保證」，唯一支持翁壽良，讓翁在空戰網路曝光聲量增加能見度，黨部啟動陸戰衝刺，讓翁聲勢扶搖直上。

張啓楷則由創黨主席柯文哲擔任競選總幹事，柯頻頻南下助選，喊出嘉市是「藍白合」示範區，即使柯身陷京華城案一審遭判刑十七年後，仍勤跑嘉市。

多位藍委輪番南下助陣白營

另一現象則是羅智強、徐巧芯、謝龍介等多位藍營立委輪番南下為張啓楷背書，讓外界形容這場初選如同黃敏惠帶著翁壽良力抗同黨同志，藍營內部對打。

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