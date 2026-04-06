沈伯洋戰北市 綠營：具高度戰略意義

民進黨擬提名立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）

民進黨擬提名立委沈伯洋參選台北市長，明天選對會若討論定案、八日中執會將通過徵召。綠營認為，民進黨這一役跳脫傳統選戰格局，轉向價值層面的展現，在新型態的錯假訊息認知戰日益嚴峻的背景下，沈站上第一線，擔任「防禦與反制」的前鋒大將，具有高度戰略意義。

輔選幹部分析，近兩次地方選舉都清楚看到錯假訊息氾濫的影響，二〇一八年瘋傳「二百萬噸文旦丟水庫」、二〇二二年時任台北市長候選人陳時中及高端疫苗被攻擊抹黑，事後都證實子虛烏有，但也凸顯地方選舉初期不易拉高到全國層級檢視，往往淪為境外勢力認知作戰的「試金石」，如今加上AI氾濫，年底選舉將面臨更嚴峻的資訊戰考驗。

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「防禦與反制」前鋒大將

這位幹部直言，藍營亟欲沈伯洋鎖死在「抗中保台」的標籤內，但民進黨的戰略設定並不在此，不僅要跳脫傳統藍綠對決，更不能落入藍營預設的框架中。沈伯洋出戰首都的重要任務在於「破除及防堵錯假訊息」，運用其長年累積的專業適時發聲、示警，強化台灣社會的民主防線。

對於部分支持者憂心沈伯洋資歷不足，輔選幹部表示，可以理解台派的憂心，但民進黨打的是「團體戰」，除了會協助沈提出具體有感政策，也會針對台北市長蔣萬安的「空」展開精準攻勢。沈既已應戰，對自身責任也有清楚認知，絕不會成為大家擔心的變數。

黨內人士認為，沈是張「好牌」，台北市是外界普遍不看好的艱困戰役，更該跳脫傳統選舉格局，轉向價值層面的呈現。民進黨此次揚棄舊式選舉保守穩健的「安全牌」策略，選擇正面接受挑戰，沈代表的正是民進黨的新世代，具有更深層的價值與意義。

黨內人士表示，黨內兩派意見黨中央都有看見，但一位候選人能自帶高討論度就是好事，外界大多從在野黨形塑的框架認識沈伯洋，實際上沈可塑性極強，有戰鬥力、爆發力、討論度，擁有多元價值的面貌，也有能力帶動議題討論。

談及中國因素，黨內人士直言，這在台灣任何一場選舉都無法避免，「是國民黨在打中國這張牌！」國民黨已經選擇中國路線，黨主席鄭麗文甚至宣稱「習鄭會」為選舉大利多，在在顯示藍營迷信中國路線能為選舉加分，甚至不能排除中國為其助選的可能性。

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