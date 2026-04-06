若鄭麗文附和「反台獨」論述 綠委：形同反對中華民國

國民黨主席鄭麗文明將啟程訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。（資料照）

國民黨主席鄭麗文將於七日起應中共領導人習近平邀請赴中拜訪。民進黨立委王定宇昨警告，若鄭麗文附和中共的「反台獨」論述，亦即反對中華民國、台灣及維持現狀，中國只留下一條路，就是無條件地接受中共的統治，也將否決國民黨在民主台灣存在的必要性。

王定宇表示，鄭麗文跟習近平見面，至少要把台灣二三〇〇萬人的國家利益放在心裡；縱使，鄭麗文不敢在習近平面前伸張台灣的主權、要求停止對台武力威脅、國際封鎖，也不要喪權辱國、卑躬屈膝地正當化中國對台灣的武力威脅。

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王定宇認為，鄭麗文赴中後，一定會談及一中、九二共識，縱然前總統馬英九的「九二共識」謊言被台灣用選票選票淘汰，好歹還有「各表」，仍保有中華民國；反觀，鄭麗文卻有「一中」，那個中只剩下中華人民共和國。

在兩岸論述上，鄭麗文恐會附和中國的「反台獨」主張，王定宇指出，中共對台獨的官方定義包含主張中華民國、台灣、維持現狀等；若鄭麗文附和中共所稱的反台獨，亦即反對中華民國、台灣及維持現狀，反對台灣這個國家擁有任何主權。

鄭在對方手裡 藍不敢協商國防條例

民進黨團書記長范雲提及，鄭麗文此行，將從登機離台那一刻，就被鎖進「一中枷鎖」，從頭到尾由對岸主控，包含搭乘的飛機是中國籍航空、採訪記者資歷與尺度已由國台辦決定、行程由中共決定、甚至是否會見到習近平，也是由鄭麗文所稱「一切客隨主便」，亦即鄭麗文中途若說了習近平不愛聽的，就見不到習。

范雲質疑，既然鄭麗文形同在七日至十二日之間在對方手中，國民黨當然不敢在此期間協商國防條例。

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