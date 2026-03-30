小草凱道聲援柯文哲》 23藍委到場 傅未出席

民眾黨昨號召支持者走上凱道抗議。國民黨立委聲援。（記者廖振輝攝）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案一審遭判十七年，民眾黨昨號召小草上凱道聲援，國民黨主席鄭麗文僅發文支持未到場，國民黨團總召傅崐萁也未出席，但仍有廿餘名國民黨立委現身力挺。戰鬥藍發起人趙少康上台時表示，法院是民進黨開的，導致立法院不放假，一個會期接著一個會期，因為立委都怕被抓去關。

立法院國民黨團昨出席成員包含林沛祥、徐巧芯、洪孟楷、李彥秀、黃健豪、羅廷瑋、王育敏、羅智強、鄭正鈐、許宇甄、廖偉翔、賴士葆、林德福、王鴻薇、羅明才、邱鎮軍、顏寬恒、牛煦庭、徐欣瑩、林思銘、葉元之、游灝、謝龍介等廿三名立委，以及台北市議員參選人楊智伃、李明璇。

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趙少康指控，如今法院已經變成民進黨開的，民眾黨之後就是黃國昌，國民黨還更多，為何現在立法院現在不放假，一個會期接著一個會期？因為他們都怕被抓去關。

趙少康說，柯文哲遭受不公平的對待是一回事，未來藍、綠也都有可能，民進黨立委林岱樺先前也喊出「政治干預司法、司法干預初選」，最後沒被提名高雄市長參選人，因此人人都該站出來捍衛司法公正。

兼任國民黨發言人的牛煦庭上台時表示，他代表鄭麗文出席，對柯文哲致上最深層的支持與聲援，賴清德總統以司法手段企圖剿滅在野黨已是現在進行式，在野陣營絕對不能讓陰謀得逞，藍白情誼一定長存，國民黨絕對不會對柯文哲、民眾黨落井下石，壞人的囂張來自於好人沉默，「這條路我們都不孤單，會一起走下去。」

此外，針對鄭麗文昔日曾上政論怒斥柯文哲花四三〇〇萬元選舉補助款購買商辦，「連垃圾都不如」，牛煦庭會後受訪時說，過去藍白曾有不愉快的經驗，但恩恩怨怨如果不翻篇，只會給更多人見縫插針的機會，對制衡民進黨不會有任何幫助。

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