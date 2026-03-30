1.25兆特別預算若納入年度總預算 國防部示警：恐劇烈排擠民生預算

國防部最新書面報告示警，若將未來八年高達一．二五兆元的新興需求納入年度總預算，恐將劇烈排擠民生預算。圖為海馬士多管火箭系統發射車。（資料照）

行政院版「國防特別條例草案」從去年十一月底至本月初遭在野黨杯葛逾三個月，近日完成初審後仍陷僵局。針對藍營主張將國防自主產業推動回歸年度預算編列，國防部最新書面報告示警，若將未來八年高達一．二五兆元的新興需求納入年度總預算，恐將劇烈排擠民生預算，並嚴重限縮政府的財政彈性。

藍營近日初審「國防特別條例草案」時堅持刪除所有商購與委製預算，並要求嚴格限制在「收到發價書」後才願審新條例，朝野因此難以達成共識，全案送院會協商。

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國防委員會召委馬文君今邀國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡」。國防部書面報告指出，現執行中軍投案有M1A2T戰車、海馬士系統、魚叉飛彈海岸防衛系統等一六三項重大持續案，預計未來三年將迎來付款高峰，需求約五七〇〇億元，另有天劍二型等系列飛彈續購約七〇〇億元的長年期建案待支應。

M1A2T戰車等 未來三年付款高峰

國防部表示，國防預算佔總預算比率近年已從十五．二％成長至今年的十八．五％，若再將一．二五兆元新興需求納入總預算，恐將劇烈排擠民生預算並限縮政府財政彈性，特別預算不僅是財務手段，更是國防安全的基石，能平準化各年度財政負擔，確保重大建案不受單一年度稅收波動影響。

另外，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日接受媒體專訪再次重申支持台灣建立國防工業基礎與完整預算。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，這證明了國防部先前的軍售案皆與盟友有充分協商，台灣自主生產的無人裝備與精準彈藥，結合穩定的財務規劃，能吸引廠商投入並壯大本土供應鏈；在緊急狀況時，更可發揮「在地生產、在地供應」的韌性。

自主生產吸引廠商投入

專家：壯大本土供應鏈

對於在野黨堅持刪除的「委製」與「商購」，國防院國家安全研究所研究員沈明室受訪分析，這些項目其實深含台美合作意涵，美國正積極推動去除「紅色供應鏈」，而台灣擁有許多軍品廠商，與美國合作生產可以達成雙贏。第一，確保產品安全可靠；第二，促進美方來台投資，帶動本土國防產業獲利並擴大市場規模，「這對台灣、對美國、對國防產業及國軍戰力都很有幫助」。

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