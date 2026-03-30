關心台灣防衛能力與國防預算 美跨黨派參議員凌晨抵達松山機場

外交部次長陳明祺（左）30日凌晨代表政府，歡迎美國參議員匡希恆（John Curtis，右）等跨黨派參議員訪團訪問台灣。（外交部提供）

為關心台灣防衛能力及國防特別預算情況，美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團，今（30）日凌晨抵達台灣，在中國軍事施壓升高之際，透過親身訪問展現對台支持。

匡希恆與夏亨一席跨黨派參議員，包括共和黨的提里斯（Thom Tillis）及民主黨的羅森（Jacky Rosen）等人今天凌晨降落松山機場，由陳明祺代表我國政府赴松指部接機。

請繼續往下閱讀...

外媒《金融時報》近日率先披露夏亨及匡希恆等人此行規劃。針對「川習會」可能在近期登場，夏亨當時受訪說，這是此行非常重要的原因之一，不僅要重申（對台）支持，也要說明為何看到台灣採取堅定自我防衛行動很重要。

總統賴清德為強化台灣防衛及嚇阻能力宣布政府將提出的8年期1.25兆元國防預算，內容包括建構提升海空防禦的「台灣之盾」、AI輔助的C5ISR先進科技系統，以及提升本土國防自主能力、台美共同研發及採購合作之裝備系統在內的7大項目。

惟其法源基礎、行政院所提出的國防特別條例草案，在立法院遭在野黨杯葛數個月後，近日初審後朝野仍未達共識，全案與在野黨對案版本，至今仍在院會協商冷凍期卡關，甚至遭遇軍購案已獲授權簽署發價書，但首期款仍無法如期支付的窘境。

對此，匡希恆出發前也向外媒強調，台灣的國防預算案進度停滯，也更加凸顯此行重要性，他說，賴政府的預算案極為重要，即便只為強調這件事的重要性，也已足以成為出訪的重要理由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法