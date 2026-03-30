白營329抗議破8萬人？統一獅開幕戰「才2萬多人」 一對比糗了！

民眾黨329號召小草集結凱道抗議，宣稱現場最高峰擠破8萬人。粉專「打馬悍將粉絲團」PO出同日在台南開打的統一獅開幕戰湧入2萬多人的畫面，戳破謊言。（擷自打馬悍將粉絲團）

民眾黨29日為了涉貪遭判刑的柯文哲，號召小草集結凱道抗議，白營宣稱現場最高峰擠破8萬人。粉專「打馬悍將粉絲團」PO出同日在台南開打的統一獅開幕戰湧入2萬多人的畫面，一對比秒戳破民眾黨打腫臉充胖子的謊言！

民眾黨今舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢，活動剛開始沒多久就宣稱破萬人，1小時後稱破3萬人，甚至說最高峰擠破8萬人。但過去參加過多場政治集會的網紅「四叉貓」潑冷水，分享現場冷清畫面，直言大概5000到8000人。AI模型「Gemini 3.1 Pro」也分析現場空拍照，得到現場只有4500人至8000人的結果，和四叉貓的估算差不多。

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打馬悍將粉絲團29日晚間PO出同日登場的中職統一獅主場開幕戰，台南「亞太國際棒球訓練中心成棒主球場」爆滿，湧入2萬3500人進場，創台灣戶外棒球場觀眾人數紀錄的畫面，與民眾黨號稱「破8萬人」的冷清「盛況」一對比，秒戳穿謊話。

網友紛紛吐槽，「零知草都有陰陽眼啦」、「沒看到景福門圓環滿滿都是人嗎？」、「看不起好兄弟？」、「民眾堂把清明節的都算下去了」、「每個人有三魂七魄，乘起來應該差不多」、「他們連旁邊大樹跟雜草都算進來了」、「畢竟是乘十的政黨啊」、「他們很乘十了，不要這樣」。

民眾黨「戰！329上凱道討公道」活動在凱道舉辦。（記者叢昌瑾攝）

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