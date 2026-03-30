為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    白營329抗議破8萬人？統一獅開幕戰「才2萬多人」 一對比糗了！

    2026/03/30 00:47 即時新聞／綜合報導
    民眾黨329號召小草集結凱道抗議，宣稱現場最高峰擠破8萬人。粉專「打馬悍將粉絲團」PO出同日在台南開打的統一獅開幕戰湧入2萬多人的畫面，戳破謊言。（擷自打馬悍將粉絲團）

    民眾黨329號召小草集結凱道抗議，宣稱現場最高峰擠破8萬人。粉專「打馬悍將粉絲團」PO出同日在台南開打的統一獅開幕戰湧入2萬多人的畫面，戳破謊言。（擷自打馬悍將粉絲團）

    民眾黨29日為了涉貪遭判刑的柯文哲，號召小草集結凱道抗議，白營宣稱現場最高峰擠破8萬人。粉專「打馬悍將粉絲團」PO出同日在台南開打的統一獅開幕戰湧入2萬多人的畫面，一對比秒戳破民眾黨打腫臉充胖子的謊言！

    民眾黨今舉辦「戰！329上凱道討公道」造勢，活動剛開始沒多久就宣稱破萬人，1小時後稱破3萬人，甚至說最高峰擠破8萬人。但過去參加過多場政治集會的網紅「四叉貓」潑冷水，分享現場冷清畫面，直言大概5000到8000人。AI模型「Gemini 3.1 Pro」也分析現場空拍照，得到現場只有4500人至8000人的結果，和四叉貓的估算差不多。

    打馬悍將粉絲團29日晚間PO出同日登場的中職統一獅主場開幕戰，台南「亞太國際棒球訓練中心成棒主球場」爆滿，湧入2萬3500人進場，創台灣戶外棒球場觀眾人數紀錄的畫面，與民眾黨號稱「破8萬人」的冷清「盛況」一對比，秒戳穿謊話。

    網友紛紛吐槽，「零知草都有陰陽眼啦」、「沒看到景福門圓環滿滿都是人嗎？」、「看不起好兄弟？」、「民眾堂把清明節的都算下去了」、「每個人有三魂七魄，乘起來應該差不多」、「他們連旁邊大樹跟雜草都算進來了」、「畢竟是乘十的政黨啊」、「他們很乘十了，不要這樣」。

    民眾黨「戰！329上凱道討公道」活動在凱道舉辦。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨「戰！329上凱道討公道」活動在凱道舉辦。（記者叢昌瑾攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播