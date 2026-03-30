（新北）蘇巧慧第2輪市場拜票 李四川宣導反毒

國民黨新北市長參選人李四川出席同濟會台灣北二區年度大會。（李四川競選辦公室提供）

參選新北市長 蘇帶領土城隊、板橋隊掃街 李出席同濟會年度大會

民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日展開第二輪市場拜票，昨與民進黨「土城隊」、「板橋隊」到板橋、土城區交界的瑞億市場掃街。蘇巧慧表示，「我們一直以來都是陸、空戰齊發，兩者並重」，未來會集合所有黨內議員的力量，推出這支最有戰力、值得信賴的新北隊。

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蘇︰向市民推薦最有戰力新北隊

蘇巧慧昨與民進黨立委張宏陸、新北市議員山田摩衣、黃淑君、戴瑋姍、卓冠廷、彭一書、廖宜琨服務處，以及市議員參選人陳俊諺、李昆穎、吳昇翰、高乃芸等人一起掃街拜票，蘇巧慧逐一向鄉親握手、手比愛心，民眾也燦笑相擁。

昨天拜票前的集合點恰巧在板橋區「四川路」上，頗有與國民黨新北市長參選人李四川較勁意味；蘇巧慧回應，「我們其實一直以來都是陸戰和空戰齊發，兩者並重」，在民進黨新北議員初選完成後，就很自然啟動第二輪掃市場，向鄉親報告政見，未來會集合所有議員的力量，向市民鄭重推出這支值得市民信任、依賴，而且最有戰力的新北隊。

李︰期盼打造安居樂業的城市

另外，李四川昨日出席國際同濟會台灣總會北二區年度大會，與各界共同宣導反毒、反暴力，並與民眾互動，現場支持者高喊「凍蒜」。李四川表示，期盼年底選舉能回到新北服務，與地方攜手打拚，打造安居樂業的城市。

李四川致詞指出，他擔任台北縣副縣長及新北市副市長期間，每逢颱風侵台，他都守在北一〇七線坐鎮指揮，北二區同濟會總是第一時間響應，捐贈救災器材、出錢出力。此外，同濟會過去和新北市合辦長達十三年「寒冬問暖」捐血活動，長期深入校園推動反毒、環保與反詐騙宣導，肯定其投入公益並協助市政推動工作。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧集結民進黨「土城隊」、「板橋隊」，到板橋、土城區交界的土城瑞億市場拜票。（記者黃政嘉攝）

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