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    首頁 > 政治

    京華城案一審宣判》綠委：民眾黨想生存 應認錯 藍營：未來藍白合會更緊密

    2026/03/27 05:30 記者陳政宇、李文馨、劉宛琳、楊綿傑／台北報導
    民眾黨前主席柯文哲涉貪等罪，台北地方法院昨判處柯十七年徒刑。（記者羅沛德攝）

    民眾黨前主席柯文哲涉貪等罪，台北地方法院昨判處柯十七年徒刑。（記者羅沛德攝）

    民眾黨前主席柯文哲涉貪等罪，台北地方法院昨判處柯十七年徒刑。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤受訪直言，判決已認證柯文哲貪瀆，個人政治生命已經沒了，加上徐春鶯與李貞秀爭議，與柯案產生共伴效應，後座力無限，若民眾黨想生存，應尊重司法並承認錯誤。

    國民黨主席鄭麗文昨天受邀到政治大學與學生座談，適逢京華城案一審宣判，鄭麗文認為，柯案審理過程就是先射箭再畫靶，辦案過程違反比例原則，執政黨用司法對付政敵，影響國家安定，因此在野黨必須團結贏得選舉，「藍白合的媒人是民進黨」。國民黨對判決結果表示高度遺憾，批評「司法淪為政治工具」，並支持柯文哲依法行使救濟權利，透過後續審理還原事實真相。

    民進黨立委林俊憲分析，國會短期變化可能不大，國民黨仍需要民眾黨八席立委，否則將難以為所欲為。下一次總統與立委選舉，民眾黨無法再成為關鍵少數，將立刻泡沫化、消失。立法院民進黨團幹事長莊瑞雄表示，柯文哲唯一途徑就是理性看待司法判決，並上訴爭取自身權益。

    國民黨立委羅智強說，二〇二四大選因為在野未能成功整合，給了民進黨少數執政的機會。藍白國會合作、一起反惡罷，證明唯有在野團結，才能抵擋民進黨的欺壓；尤其，國民黨也遭司法追殺清算，同仇敵愾下，相信未來藍白合會更緊密。

    國民黨立委林沛祥表示，在缺乏明確金流實證的情況下，卻能夠重判十七年有期徒刑、褫奪公權六年，這樣的判決結果，只會讓社會大眾對台灣的司法體系更不信任。另針對藍白合，林沛祥表示國民黨從來不預設立場，強調在野會團結一起對抗這個司法不公的體制。

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