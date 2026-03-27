前彰化議員江熊一楓涉詐領助理費起訴 檢求刑9年半

彰化縣前三連霸議員江熊一楓，涉嫌於議員任內詐領公費助理費，彰化地檢署昨天偵查終結，認定她利用職務機會詐取公款共四八七萬餘元，依觸犯貪污治罪條例等罪名，將她與四名被告提起公訴，並建請法院量處有期徒刑九年六月。

江熊一楓目前在押中，卻已獲得民進黨第七選區縣議員提名資格，對此，民進黨彰化縣黨部表示，任何違法行為都應接受法律制裁，全案已由中央黨部廉政會立案調查，將視議處結果再做後續處理。

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檢方指出，七十四歲的江熊一楓自二〇一〇年起連任第十七至第十九屆縣議員，任內以「人頭助理」詐領助理費，於第十七屆期間，她與張姓男子、二名鄭姓女子共謀，虛報人頭助理向議會請款，再提領助理費挪作私用；第十八屆期間，她再以相同手法安排張女擔任人頭助理；第十九屆則聘用配偶江昭儀為助理，江昭儀卻滯留國外達十五個月，仍未申報停聘，持續領助理費。

檢方認定，江熊一楓共詐取助理費四八七萬餘元，但考量她坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，建請判處九年六月徒刑並褫奪公權，其餘共犯求刑三年七月至五年不等徒刑。

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