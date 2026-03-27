柯文哲貪污判17年 沈慶京判刑10年、應曉薇15年半

柯文哲4罪一審刑度

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院昨天宣判，將柯依違背職務收賄罪判刑十三年，兩件公益侵占罪各判兩年、三年六月，背信罪判兩年半，合併應執行十七年有期徒刑、褫奪公權六年，沒收犯罪所得一二六〇萬元；威京集團主席沈慶京被依共犯圖利罪判刑十年；國民黨台北市議員應曉薇依違背職務收賄、洗錢罪併判十五年六月、沒收五二五〇萬元，並沒收鼎越開發公司一二一億餘元不法利益。可上訴。

黃景茂判刑6年半 李文宗判4年半

其餘被告，北市前都發局長黃景茂判刑六年六月，眾望基金會董事長李文宗處四年六月，木可公司負責人李文娟二年四月，會計師端木正判刑一年；北市前副市長彭振聲判刑兩年、都發局前總工程司邵琇珮圖利罪判一年三月，皆緩刑三年；應曉薇的顧問吳順民、威京集團財務經理張志澄獲判無罪。

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合議庭於判決書中痛批，柯文哲為求財團雄厚實力的支持，收受沈慶京二一〇萬元賄賂，違背法令使京華城無法令依據即取得廿％容積獎勵，不法利益逾百億元，並擅自挪用政治獻金及眾望基金會資金，所為「甚有未當」；且犯後撕毀「晶華→orange出國」紙條證據，始終否認犯行，完全未能正視己身錯誤的態度，嚴重耗費司法資源，故予重判。

批柯受賄 助京華城不法利益逾百億

但北院僅認定柯文哲收受沈慶京二一〇萬元前金，至於「小沈一五〇〇」雖認定是柯親自製作的檔案，但僅是柯的自白供述，缺乏必要的其他證據來證明一五〇〇萬元賄款有完成交付，證據仍須補強。但此與收賄二一〇萬元屬想像競合的同罪關係，因此不另行諭知無罪。台北地檢署昨表示，判決有所違誤與不當，將研議上訴。

合議庭宣判後立即開庭，調查變更強制處分的必要性，訊後諭知柯文哲維持限制出境出海，電子腳環搭配個案手機雙重科技監控；沈慶京、應曉薇加保三千萬元；李文宗解除電子腳環、維持個案手機。

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