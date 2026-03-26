民進黨新北11選區議員初選 張錦豪、蔡美華勝出

年底將舉行九合一選舉，民進黨新北市議員第十一選區（汐止、金山、萬里）初選民調昨天公布結果，該區預計提名二席，現任市議員張錦豪、外交部長林佳龍前幕僚蔡美華，分別拿下民調成績第一、第二名，獲得提名資格，新北市議會民進黨團前主任朱誼臻名列第三落馬。

汐金萬原被外界認為不需要辦理初選，未料原本挑戰第八選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）的朱誼臻，在黨內初選登記時突轉戰第十一選區，現任資深市議員周雅玲放棄爭取連任，該區空出一席，蔡美華在登記最後一日壓線完成登記，形成三搶二局面。

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初選起跑時，蔡美華獲得周雅玲表態支持，喊出「雅玲交棒，美華接力」口號，成為一大助力，順利獲得提名資格。

蔡美華感謝「師父」周雅玲、正國會派系大咖、選民、志工等各方力挺，將承襲周雅玲用心務實的服務，深入初選尚未拜訪的區域，聽取民意、爭取認同，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧一同贏得年底選舉、贏回新北。

朱誼臻說，初選未過關，心裡難免失落，但更多的是感謝，政治不是比輸贏，而是長久為地方服務，她會持續關心、繼續服務，懇請選民年底支持「新北隊」贏回新北。

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